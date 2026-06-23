Ethiopie: Les partis politiques rivaux saluent les résultats officiels de la 7e élection législative au pays

Addis Ababa — Les partis politiques en lice ont salué les résultats officiels de la 7e élection législative en Éthiopie, considérant ce scrutin comme une étape importante pour la paix, la participation démocratique et la stabilité nationale.

À la suite de l'annonce des résultats définitifs par la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE), divers partis politiques ont publié des communiqués reconnaissant l'importance du processus électoral et exhortant le futur gouvernement à s'attaquer aux défis urgents auxquels le pays est confronté en matière de politique, de sécurité et de développement.

Le Parti des citoyens éthiopiens pour la justice sociale (EZEMA) s'est déclaré satisfait du déroulement pacifique du scrutin, malgré les difficultés rencontrées pendant la campagne et la période de vote.

Le parti a salué la déclaration officielle de la NEBE comme marquant l'aboutissement réussi du processus électoral, et a félicité toutes les parties prenantes impliquées.

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EZEMA a salué l'intégrité et l'engagement de ses candidats, de ses membres, de ses sympathisants et des citoyens qui ont participé aux élections.

EZEMA s'engage à renforcer son rôle en tant que force politique compétitive en s'appuyant sur ses acquis et en promouvant une culture démocratique moderne par le biais de critiques constructives et d'un engagement pacifique.

Le parti a réaffirmé sa volonté de collaborer avec tous les acteurs politiques sur les questions nationales, convaincu qu'une telle coopération ferait progresser la démocratie et le développement de l'Éthiopie.

Il a également félicité le Parti de la prospérité pour avoir obtenu le mandat de continuer à gouverner et a salué les autres organisations politiques qui ont obtenu une représentation.

Le parti a exhorté le nouveau gouvernement à renforcer les institutions démocratiques, à garantir un environnement politique équitable pour tous les partis et à encourager des discussions ouvertes sur des propositions politiques alternatives.

Il a souligné la nécessité d'une culture politique ouverte à la critique et à la diversité des points de vue, élément essentiel à une gouvernance démocratique.

De même, le Mouvement national de l'Amhara (NaMA) a qualifié ces élections de tournant historique, rendu possible grâce aux sacrifices consentis par les citoyens au nom de la paix et de la transition démocratique.

Le parti a souligné que ces élections reflétaient la détermination des Éthiopiens à bâtir un avenir politique et socio-économique meilleur, témoignant ainsi de la maturité politique et de la résilience croissantes de la nation.

Le NaMA a salué le bon déroulement des élections malgré les défis en matière de sécurité et les tentatives des forces hostiles à la paix de perturber le processus.

Il a félicité les citoyens pour leur participation pacifique, affirmant que ce résultat représentait une victoire pour ceux qui oeuvrent en faveur de la stabilité et du progrès démocratique.

Le gouvernement nouvellement élu est confronté à d'importantes responsabilités juridiques et politiques, notamment celles de garantir la paix, la sécurité, un développement équitable et la protection des droits des citoyens.

Le NaMA a exhorté le gouvernement à donner la priorité à l'État de droit, à garantir la liberté de circulation et d'emploi, et à lutter contre les attaques visant les communautés ethniques et religieuses.

Le parti a également appelé à intensifier les efforts visant à faire avancer les initiatives de paix dans les zones touchées par les conflits, en particulier dans les régions d'Amhara, d'Oromia et du Tigré, en soulignant l'importance des mécanismes institutionnels qui soutiennent la consolidation de la paix, le dialogue national et l'inclusion politique.

En ce qui concerne la région d'Amhara, le NaMA a souligné la nécessité d'accélérer les efforts de reconstruction et de poursuivre les projets de développement, estimant que le développement régional devait favoriser à la fois la prospérité locale et le progrès national. Il a appelé à la mise en place d'un environnement politique capable de répondre aux préoccupations structurelles, juridiques et politiques soulevées par les citoyens.

En outre, le NaMA a lancé un appel aux organisations politiques et aux groupes armés pour qu'ils respectent la volonté du peuple exprimée par les urnes, encourageant ceux qui mènent une lutte armée à poursuivre leurs objectifs par le biais d'une participation politique pacifique.

Le parti a fait part de ses préoccupations concernant la gouvernance et la représentation dans les zones où le vote n'a pas pu avoir lieu en raison de problèmes de sécurité, exhortant la NEBE et les institutions fédérales concernées à organiser des élections complémentaires pour les communautés touchées.

La déclaration a salué les contributions de la diaspora éthiopienne au soutien des processus politiques pacifiques, encourageant les Éthiopiens de l'étranger à respecter les résultats des élections et à contribuer positivement aux efforts nationaux en faveur de la paix et du développement.

La NaMA a conclu en félicitant le Parti de la prospérité pour avoir obtenu la majorité et en appelant le parti au pouvoir à redoubler d'efforts pour promouvoir la paix, l'unité nationale, la sécurité et le développement inclusif.

Le Conseil conjoint des partis politiques d'Addis-Abeba a également publié une déclaration à la suite de l'annonce des résultats électoraux, soulignant que la 7e élection législative s'était déroulée dans le calme et dans le respect des principes démocratiques, et que le Parti de la prospérité avait remporté la majorité des voix.

Le Conseil a adressé ses félicitations au Parti de la prospérité pour sa victoire, fruit du libre choix du peuple, ainsi qu'à tous les partis politiques ayant obtenu une représentation au sein des conseils législatifs.

Le Conseil a salué la contribution de tous les partis politiques participants au succès de ces élections et à la culture démocratique de l'Éthiopie.

Réaffirmant son engagement en faveur du développement national, le Conseil s'est déclaré prêt à collaborer avec le Parti de la prospérité par le biais d'une participation active, de critiques constructives et de propositions politiques alternatives, convaincu que cette coopération garantirait une paix durable, le développement et la bonne gouvernance à Addis-Abeba et dans toute l'Éthiopie.