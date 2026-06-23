Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle les citoyens à poursuivre sur la lancée des acquis et à aller encore plus loin

23 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les Éthiopiens à maintenir l'élan du développement national, exhortant la nation à s'unir et à tirer parti de ses acquis actuels.

S'exprimant lors du sommet national « Ethiopia Delivers », organisé sous le thème « De la réforme au changement durable », le Premier ministre a souligné que la construction de la nation est une responsabilité collective permanente.

Évoquant des étapes importantes telles que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), il a souligné que ces réalisations étaient le fruit de choix délibérés, ancrés dans l'esprit du Medemer.

Le Premier ministre Abiy a exposé une vision à long terme pour l'avenir du pays, déclarant : « Nos réformes ne sont pas une fin en soi ; elles constituent les fondations que nous posons pour les générations qui viendront après nous. »

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Il a souligné que la mission de façonner l'avenir du pays s'étendait sur plusieurs générations, ajoutant : « J'appelle chaque Éthiopien à perpétuer cet esprit, à prendre la relève de ce que nous avons construit et à aller encore plus loin ! »

Cet appel à la mobilisation reflète l'engagement du Premier ministre à cultiver un sentiment de fierté nationale et de responsabilité chez les citoyens, alors que l'Éthiopie poursuit son chemin vers le développement et les réformes.

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