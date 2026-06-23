Ethiopie: Le Haut-Commissaire des Nations unies salue la politique d'intégration des réfugiés menée par le pays

23 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Barham Salih, a salué les efforts déployés par l'Éthiopie pour favoriser l'inclusion des réfugiés, notamment grâce à la « feuille de route de Makatet » récemment lancée.

Il a souligné que cette feuille de route constituait un cadre national global visant à promouvoir l'intégration socio-économique des réfugiés tout en créant des opportunités pour les communautés d'accueil.

Le président Taye Atske Selassie s'est entretenu avec le Haut-Commissaire des Nations unies dans son bureau, où les deux parties ont abordé les questions de la protection des réfugiés, de leur intégration et de la coopération internationale.

S'adressant à l'ENA à l'issue de la réunion, M. Salih a qualifié les discussions de productives et constructives, soulignant l'engagement de longue date de l'Éthiopie à accueillir les réfugiés et à leur offrir protection et soutien.

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« L'Éthiopie a fait preuve d'un engagement fort en faveur des réfugiés et de la création d'un environnement leur permettant de vivre dans la dignité et de contribuer à la société », a-t-il déclaré.

Le Haut-Commissaire a salué le rôle de l'Éthiopie, l'un des principaux pays d'accueil de réfugiés en Afrique, et s'est félicité des efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions durables et viables en faveur des populations déplacées.

Il a notamment salué la « Feuille de route de Makatet », lancée le 18 juin 2026, la qualifiant d'initiative historique visant à intégrer les réfugiés dans les systèmes nationaux et à leur donner les moyens de devenir autonomes plutôt que de rester uniquement dépendants de l'aide humanitaire.

« La feuille de route de Makatet représente une étape importante pour garantir aux réfugiés l'accès à des opportunités économiques, à des services sociaux et à des moyens de subsistance, tout en générant des avantages pour les communautés d'accueil », a souligné M. Salih.

Cette feuille de route a été dévoilée en présence d'acteurs nationaux, régionaux, continentaux et internationaux ; elle devrait renforcer l'inclusion des réfugiés en élargissant leur accès à l'emploi, à l'éducation et aux services essentiels, tout en contribuant au développement socio-économique plus large des communautés d'accueil à travers le pays.

Lire l'article original sur ENA.

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