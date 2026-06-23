Madagascar: Des coopératives s'installent à la gare Fisandratana

Les préparatifs battent leur plein à la gare routière Fisandratana. Son ouverture est prévue pour ce jour.

La nouvelle gare routière Fisandratana, située à Amoron'Akona, commence à accueillir des transporteurs. Hier, des coopératives de la RN7 qui opéraient jusqu'ici à Fasan'ny Karana ont préparé leur installation sur ce nouveau site, ainsi que des coopératives de l'axe RN2. « Elles font partie des 80 coopératives retenues pour travailler dans cette gare », a souligné la directrice générale de l'Agence des transports terrestres (ATT), rencontrée sur place dans le cadre de la préparation de l'ouverture du site, prévue pour ce jour.

Ces professionnels apprécient la modernité du nouveau site. « Ici, c'est calme, c'est propre, loin du désordre de Fasan'ny Karana », lance un opérateur, sous couvert d'anonymat. Des transporteurs se montrent même favorables à la fermeture de l'ancienne gare routière. « Il s'agit d'une étape indispensable pour valoriser et assurer le succès de la gare Fisandratana », enchaînent-ils. De son côté, l'ATT a choisi de garder le silence sur cette affaire. La fermeture de la gare routière de Fasan'ny Karana n'est pas à l'ordre du jour pour le moment.

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Une organisation bicéphale se dessine pour les transporteurs. Les coopératives exploiteront deux guichets distincts, répartis entre le site de Fasan'ny Karana et la gare routière Fisandratana. Des professionnels du transport émettent encore des doutes quant à l'adhésion des usagers à cette nouvelle gare routière. Ils évoquent un lancement à l'aveugle. « Nous avons deux départs vers Toamasina et Moramanga aujourd'hui, mais l'incertitude est totale. Le carnet de réservation reste vide pour l'instant », lance un opérateur.

Adaptation

Certains transporteurs n'ont prévu aucun départ aujourd'hui. Ils expliquent que l'essentiel de leurs réservations reste basé à Fasan'ny Karana et qu'une période d'adaptation est encore nécessaire. « Ce changement va alourdir le budget transport des voyageurs. La majorité d'entre eux sont des commerçants qui s'approvisionnent en centre-ville. Pour rejoindre cette nouvelle gare, ils devront soit cumuler plusieurs trajets en bus, soit prendre un taxi », déplore Bonde, un transporteur exploitant la route nationale 2 (RN2).

Pour pallier les difficultés d'accès, le ministère des Transports et de la Météorologie a annoncé, la semaine dernière, la création de nouvelles lignes de desserte vers le By-Pass, ainsi que le déploiement de navettes qui relieront toutes les gares routières d'Antananarivo. L'objectif est de fluidifier le préacheminement des voyageurs depuis les différents quartiers de la capitale vers leurs points de départ interurbains.

Le réseau de desserte couvre les axes vers le Centre et le Sud, d'Andramasina à Toliara, en passant par Antsirabe, Ambositra et Fianarantsoa, l'Ouest, avec Miandrivazo et Morondava, ainsi que le Sud-Est, de Mananjary jusqu'à Tolagnaro. L'axe de la RN2 englobe les lignes vers Manjakandriana, Moramanga, Vatomandry ainsi que la région Alaotra, avant de se prolonger sur la côte Est vers Toamasina et Fénérive-Est.