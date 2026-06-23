Afrique: Kickbonxing/Championnats d'Afrique - Seize combattants au Cameroun

La Fédération malgache de kickboxing présente seize combattants au sommet africain qui se déroule cette semaine à Yaoundé, au Cameroun.

Une délégation massive. Madagascar retrouve la scène internationale. La Fédération malgache de kickboxing et disciplines associées aligne seize combattants aux championnats d'Afrique qui se déroulent depuis hier jusqu'à samedi au gymnase de Mfandena à Yaoundé, capitale camerounaise.

Plusieurs disciplines y seront disputées, en l'occurrence le full contact, le low kick, le K1 sur le ring ainsi que des épreuves sur tatami comme le light contact, le point contact et les forms. Cinq des combattants porte-fanions du pays ont des expériences internationales.

Le plus expérimenté n'est autre que Justin Zafy Moriamo, l'ancien double champion d'Afrique et champion du monde des cadets en 2018, ainsi qu'un autre titre supplémentaire en 2024. Il est engagé dans la catégorie des seniors -57 kg en K1.

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Quatre autres kickboxeurs ont, quant à eux, vécu des aventures africaines, à savoir Rosalde Razafinomenjanahary chez les seniors hommes -54 kg en discipline K1, Mostepha Star Nambininjanahary, senior -63,5 kg K1, Vladis Osman Duco Randriamasiniaina chez les seniors hommes -60 kg K1 et la cadette Audrey Ny Oliva Razafindramanitra. Cette dernière est cette fois engagée dans la catégorie -46 kg dans trois disciplines sur tatami, à savoir le kick light, le light contact et le contact form.

Reconquête

«Nous nous sommes focalisés, le premier mois de notre exercice, sur la préparation de ce championnat d'Afrique. Le regroupement avait duré un mois. Notre prochain objectif sera la participation au championnat du monde en Italie en septembre», a confié le président de la fédération, José Rafidison, récemment élu début mai. Les onze autres représentants de la Grande Île sont les meilleurs de leur catégorie respective au pays.

Chez les seniors, on peut citer Bienvenu Setratiana (light kick -54 kg), Pierre Faray Randrianarivo (K1 -67 kg), Jean Joël Raterarison (K1 -51 kg), Jerry Edino Jaotombo (light kick -60 kg), Michael Randrianiaina (K1 -71 kg), El Moubarak Nantenaina David (light kick -70 kg) ainsi que les descendantes d'Ève : Issa Elhadji Rina Machillour (light kick -65 kg) et Esmeralda Arompitia Aicha Valerio (full contact -56 kg). Madagascar y aligne également des jeunes. Chez les juniors, il y a Herico Nazzario Rakotoarimalala (light kick -60 kg), Fifaliana Rasiarilaza (light kick -56 kg).

Et le deuxième combattant engagé chez les cadets est Tsiory Laza Armel Rhino Ravelosata, engagé en light contact et kick light -52 kg. La délégation s'est envolée pour le Cameroun dimanche et sera de retour au pays le 29 juin.