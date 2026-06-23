Sénégal: Le president Bassirou Diomaye Faye mobilise de nouveaux partenariats pour la Vision Sénégal 2050

En visite officielle en République fédérale d'Allemagne du 21 au 23 juin, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, poursuit son offensive diplomatique et économique en faveur de la Vision Sénégal 2050. Ce déplacement vise à consolider le partenariat stratégique entre Dakar et Berlin tout en explorant de nouvelles opportunités de croissance, d'investissement et de transfert de technologies au profit du développement national.

Au coeur de cette visite figure une constante des déplacements du chef de l'État à l'étranger : la rencontre avec la communauté sénégalaise établie dans le pays hôte. À Berlin, le président a ainsi échangé avec ses compatriotes vivant en Allemagne, réaffirmant la place centrale qu'occupe la diaspora dans le projet de transformation du Sénégal.

Face à ses concitoyens, Bassirou Diomaye Faye a prêté une oreille attentive à leurs préoccupations et rappelé les engagements de l'État en matière d'amélioration des services consulaires, de protection des droits des Sénégalais de l'extérieur et de création de conditions favorables à leur participation au développement économique du pays. Cette démarche traduit, selon la présidence, la conviction que « où qu'il se trouve, un Sénégalais reste au coeur des préoccupations de la Nation ».

La diaspora apparaît ainsi comme un levier essentiel de la Vision Sénégal 2050, tant par son apport économique que par son rôle dans le rayonnement du pays à l'international.

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Parallèlement aux échanges avec les membres de la communauté sénégalaise, le chef de l'État a multiplié les rencontres économiques de haut niveau. En marge du Forum économique germano-sénégalais, il a notamment reçu Marco Linnig, dirigeant de Siemens Healthineers, l'un des leaders mondiaux des technologies médicales.

Les discussions ont porté sur le renforcement des capacités du système de santé sénégalais, notamment à travers l'équipement des structures hospitalières en scanners et appareils d'imagerie médicale. L'objectif est d'améliorer l'accès au diagnostic et de réduire les délais de prise en charge des patients, particulièrement dans les régions où ces équipements demeurent insuffisants.

Le président de la République a également insisté sur un volet qu'il juge indissociable du développement des infrastructures sanitaires : la formation des ressources humaines. Pour Bassirou Diomaye Faye, l'acquisition d'équipements de pointe doit s'accompagner du renforcement des compétences des médecins, techniciens et spécialistes sénégalais afin d'assurer une utilisation optimale des technologies déployées.