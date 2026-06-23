Sénégal: Un couple arrêté lors de l'anniversaire de leur fils pour filouterie d'aliments

La célébration du deuxième anniversaire de leur fils a tourné court pour un couple résidant à Khar Yalla, dans la commune de Grand-Yoff. Les deux parents ont été interpellés par les éléments du Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff pour des faits présumés de filouterie d'aliments, d'escroquerie et de complicité, après avoir réceptionné une commande de plats d'une valeur de 86 000 FCFA sans pouvoir, ni selon l'enquête sans intention, de la régler.

Les faits remontent à la soirée du 22 juin 2026. Selon les informations de la police, le gérant d'un restaurant a alerté les forces de l'ordre après qu'un de ses livreurs a signalé avoir été victime d'une filouterie d'aliments au quartier Khar Yalla. Le livreur venait de remettre une importante commande de plats cuisinés destinée à une fête familiale.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la cliente aurait mis en place un stratagème visant à récupérer la commande sans en assurer le paiement. Les enquêteurs estiment que son époux aurait participé à l'opération en s'emparant d'une partie des plats destinés aux invités présents pour l'anniversaire de leur enfant.

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Alertée, une équipe de police s'est rendue sur place et a procédé à l'interpellation du couple alors que les festivités étaient en cours.

Lors de son audition, la principale mise en cause a reconnu les faits. Elle a expliqué avoir agi en raison de difficultés financières survenues alors que les invités étaient déjà réunis pour célébrer l'événement. Son mari a pour sa part contesté toute implication dans la manoeuvre initiale, tout en admettant avoir réceptionné une partie de la commande alors qu'il savait que celle-ci ne pouvait être réglée.

Au terme des premières investigations, les deux suspects ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour escroquerie, filouterie d'aliments et complicité. L'enquête se poursuit en vue de leur présentation devant le procureur de la République.