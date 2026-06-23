Sénégal: « Gagner contre l'Irak et continuer à espérer »

« C'était un match difficile face à une équipe de Norvège qui nous a posé beaucoup de problèmes et qui s'est montrée très efficace. Elle a marqué à des moments où il est toujours très difficile d'encaisser des buts, notamment juste avant la mi-temps.

Puis, au retour des vestiaires, alors que nous commencions à retrouver nos repères, nous avons concédé un deuxième but. Cela n'a pas été facile. Il faut féliciter l'adversaire pour sa performance.

De mon côté, j'encourage mes joueurs. Nous voulions obtenir un résultat positif, malheureusement cela n'a pas été le cas.

Nous avons fait le choix de reconduire la même équipe. Évidemment, lorsque le résultat n'est pas au rendez-vous, chacun s'interroge sur les décisions prises. C'est le football.

Nous allons désormais revoir le match, en tirer tous les enseignements nécessaires et corriger nos erreurs afin de ne pas les reproduire à l'avenir.

Il nous reste désormais un match. Il faut se concentrer sur cette dernière rencontre, la jouer à fond, aller chercher les trois points et continuer à espérer ».