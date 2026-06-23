Afrique: Groupe I - Haaland assomme le Sénégal, la Norvège s'impose (3-2)

La Norvège a confirmé sa belle forme du début de tournoi. Dans l'autre match du groupe I, disputé en parallèle du France-Irak, les hommes de Graham Potter ont battu le Sénégal (3-2) grâce notamment à un doublé d'Erling Haaland, et se rapprochent de la qualification pour les seizièmes de finale.

La rencontre a débuté sur un rythme élevé. Dès la 3e minute, Kristoffer Ajer a surgi au premier poteau sur corner, sa tête repoussée des pieds par Édouard Mendy sur sa ligne. Le Sénégal a réagi et les débats se sont rééquilibrés, malgré la sortie sur blessure de Julian Ryerson, remplacé par Marcus Pedersen (13e). Haaland et Martin Ødegaard ont eu les meilleures occasions norvégiennes, mais Mendy s'est montré décisif (37e).

La délivrance est venue d'une erreur défensive. Sur une mauvaise relance de Kalidou Koulibaly, Pedersen est entré dans la surface droite et a conclu en profitant d'une sortie hésitante de Mendy (43e, 1-0). Haaland a frôlé le break en touchant le poteau dans le temps additionnel de la première période (45e+4).

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Au retour des vestiaires, la Norvège a immédiatement frappé. Ødegaard a décalé Haaland sur la gauche de la surface, qui a nettoyé la lucarne droite (48e, 2-0). Le Sénégal a réagi avec orgueil. Nicolas Jackson a été stoppé par Ørjan Nyland (51e) avant qu'Ismaïla Sarr, sur une remise de Sadio Mané, ne réduise l'écart (53e, 2-1).

Mais la Norvège a rapidement douché les espoirs sénégalais. Sur un centre de Pedersen, Koulibaly a manqué son dégagement et Patrick Berg a remis dans la surface pour Haaland, auteur de son doublé (58e, 3-1). Sarr a réduit le score dans le temps additionnel (90e+3, 3-2), trop tard pour inverser la tendance.

Le Sénégal jouera son Mondial vendredi contre l'Irak. La Norvège, elle, pointe à la deuxième place du groupe I derrière la France à la différence de buts.