La sixième édition des Journées nationales du service public s'ouvre dans l'après-midi de ce mardi 23 juin 2026, au palais de la culture de d'Abidjan-Treichville, et se poursuivra jusqu'au 26 juin sur l'ensemble du territoire national.

À cet effet, le gouvernement a rendu public un message présenté par la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana.

Placée sous le thème « Ensemble, bâtissons un service public ami du citoyen », cette édition ambitionne renforcer la qualité des services publics et à atteindre un taux de satisfaction de 75 % à l'horizon 2030.

Selon la ministre d'État, aucune ambition nationale ne peut se réaliser durablement sans une administration publique « performante, moderne, intègre et proche de ses citoyens », d'où le choix de ce thème.

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Cette sixième journée se veut un espace de dialogue, d'écoute et de réflexion sur l'avenir du service public ivoirien.

Il faut rappeler que, l'événement change désormais d'appellation. Anciennement dénommées « Journées de la fonction publique », ces assises porteront dorénavant le nom des « Journées nationales du service public », marquant ainsi une volonté affirmée du gouvernement, celle de placer le citoyen au coeur de l'action administrative.

Anne Désirée Ouloto-Lamizana a par ailleurs invité tous les citoyens, les fonctionnaires, les collectivités territoriales, les partenaires ainsi que les acteurs du service public à prendre part à ce grand rendez-vous, car la qualité du service public constitue désormais un véritable enjeu national.

Les activités se dérouleront du 23 au 26 juin 2026 dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, ainsi que dans les chefs-lieux de région du pays.