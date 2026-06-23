Cote d'Ivoire: Tanda/Leadership Féminin - Boblaï Isabelle remporte le prix Bacim 2026

Pour son engagement constant en faveur du développement local, son leadership inspirant et sa contribution à la transformation sociale, économique et politique de sa communauté, Boblaï Douassoh Isabelle a été distinguée. Elle a reçu le prix Bacim 2026 du meilleur leadership féminin du département de Tanda. Entrepreneure et professionnelle de la communication reconnue, la lauréate a récompensée pour avoir mis son expertise au service des populations de Tanda, Tiédio, Diamba et Amanvi.

Elle s'était présentée aux élections législatives de 2025. Candidate indépendante, elle avait pour slogan : « Ensemble, bâtissons Tanda ».

Selon les organisateurs du prix Bacim, elle a défendu des valeurs de solidarité, de proximité et de responsabilité collective, tout en accordant une attention particulière à l'autonomisation des femmes, à l'insertion des jeunes, à l'amélioration des infrastructures et à la valorisation de la filière anacarde.

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Son expérience dans l'accompagnement de campagnes électorales dans plusieurs pays africains, combinée à sa réussite entrepreneuriale, lui confère une compréhension approfondie des enjeux de gouvernance, de développement et de participation citoyenne, dit-on du côté des promoteurs du prix. Il ajoute: "Par son courage, sa détermination, son sens de l'intérêt général et son engagement en faveur du progrès, elle incarne les valeurs de leadership féminin que ledit prix entend promouvoir et célébrer".