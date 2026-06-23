Afrique: Talent Durban 2026 - Domoina Ratsara explose sur la scène africaine

Sélectionnée au programme Talents Durban 2026, la critique de cinéma malgache poursuit son engagement pour la formation et la professionnalisation de la critique cinématographique en Afrique.

La présence malgache continue de se faire remarquer dans les grands rendez-vous du cinéma africain. Domoina Ratsara, journaliste culturelle devenue critique de cinéma, figure parmi les participants à Talents Durban 2026, un programme reconnu pour accompagner les professionnels du septième art sur le continent.

Depuis plus de vingt ans, son parcours se construit autour du journalisme culturel et de la réflexion sur le cinéma. Après plusieurs années à couvrir l'actualité artistique, elle choisit de se spécialiser dans la critique cinématographique, convaincue que le développement de l'industrie du cinéma doit s'accompagner d'un regard critique structuré. « La dynamique de l'industrie du cinéma demande aussi le développement des discours sur le cinéma », explique-t-elle.

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Cette conviction la conduit à cofonder, en 2019, l'Association des critiques cinématographiques de Madagascar (ACCM), dont la mission est de promouvoir la critique de cinéma à l'échelle nationale et régionale. Jusqu'en 2022, elle coordonne également la revue panafricaine de critique de cinéma Awotélé et participe à de nombreux événements du secteur comme membre de jury, intervenante, sélectionneuse ou collaboratrice de programmes de soutien au cinéma.

Exigence vitale

Ces dernières années, Domoina Ratsara s'est particulièrement investie dans la formation et le mentorat des critiques émergents. Face aux transformations rapides du secteur, marquées par l'essor du numérique, des plateformes de streaming et de l'intelligence artificielle, elle considère la transmission comme un enjeu majeur. « La transmission et la formation sont une exigence vitale dans une industrie en pleine mutation », souligne-t-elle.

Son engagement l'a amenée à accompagner de jeunes critiques lors d'ateliers organisés aux Seychelles en 2024, au Burkina Faso en marge du Fespaco 2025, ainsi qu'au sein du programme Talent Press de Talents Durban 2026. Son parcours international comprend également une sélection à Talents Durban en 2017 et à Berlinale Talents en 2018.

Pour elle, cette nouvelle sélection représente bien plus qu'une reconnaissance professionnelle. « Ma sélection à Talents Durban 2026 est une nouvelle étape dans ma carrière, car elle va me permettre de consolider mes acquis en tant que mentor à l'échelle du continent africain et de la région océan Indien », affirme-t-elle. Elle voit également dans ce programme un espace d'échanges et d'apprentissage mutuel avec la nouvelle génération de critiques, dont les expériences et l'appropriation des outils numériques l'inspirent particulièrement.

À plus long terme, Domoina Ratsara souhaite poursuivre le renforcement des compétences des critiques de cinéma dans la région. Elle ambitionne également de contribuer à la mise en place d'un parcours universitaire consacré à la critique cinématographique à Madagascar, un projet qui commence à mobiliser plusieurs acteurs du secteur. « La création d'un parcours de critique cinématographique dans nos universités est une idée de plus en plus partagée dans le milieu professionnel local », conclut-elle.