Ile Maurice: 57 plantes endémiques pour redonner vie à La Citadelle

Ce qui pouvait sembler être une simple opération de plantation s'est transformé en un véritable geste pour l'avenir. Planter un arbre n'est jamais un acte anodin : c'est contribuer à renforcer les poumons verts de la planète et à offrir un environnement plus sain aux générations futures.

Vendredi dernier, une petite foule de passionnés de nature s'est réunie à La Citadelle pour une nouvelle opération de reboisement organisée par Tomorrow by Scott et ses partenaires. Cette initiative écologique s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé il y a quatre ans, visant à réduire l'impact environnemental des piles usagées en évitant qu'elles ne soient abandonnées dans la nature.

Avec le soutien de Varta, Tomorrow by Scott a mis en place un programme de collecte et de recyclage des piles. «Nous sommes heureux de constater que notre engagement se poursuit au fil des années. Depuis quatre ans, nous plantons des arbres endémiques à La Citadelle en collaboration avec FORENA. Pour chaque 10 kg de piles collectées, un arbre est planté. Plusieurs hôtels participent également à cette initiative et nous les encourageons à sensibiliser davantage de personnes à l'importance du recyclage des piles, essentiel pour notre île et pour la planète. Nous n'avons qu'une seule Terre, il ne faut jamais l'oublier», souligne Matthew Taylor, CEO de Scott.

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Grâce à cette mobilisation, 57 nouvelles plantes endémiques ont été mises en terre cette année, portant à 177 le nombre total d'arbres et de plantes endémiques plantés depuis le lancement du projet. Au-delà de leur beauté, ces espèces jouent un rôle essentiel : elles absorbent le dioxyde de carbone, améliorent la qualité de l'air, favorisent la biodiversité et contribuent à la stabilisation des sols.

«En reboisant La Citadelle, nous participons à la préservation des espèces endémiques tout en rendant ce site plus agréable pour les visiteurs et les habitants de la région. À terme, ce projet permettra au public de mieux découvrir les arbres endémiques et d'imaginer ce à quoi ressemblait autrefois la forêt primaire mauricienne. Les arbres contribuent également à valoriser l'image de ce site historique emblématique», explique Grégory Rouillard Koenig, coordinateur de projet chez FORENA.

Pourquoi recycler des piles ?

Parce que les piles usagées polluent l'environnement et les métaux lourds qu'ils contiennent constituent un danger pour les personnes, les animaux et les plantes. Pour réduire les effets de cette pollution, Tomorrow by Scott a lancé le Programme de Recyclage VARTA.

Grâce à la collaboration avec BEM Recycling, spécialiste du traitement des déchets électroniques, et Chimirec France, expert en valorisation des déchets, les piles et batteries usagées de la marque Varta peuvent être collectées, traitées et réintroduites dans un cycle de valorisation.