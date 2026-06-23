Ile Maurice: L'UTM mobilise les jeunes pour le don de sang

À l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, célébrée chaque année le 14 juin, l'Université de technologie de Maurice (UTM), en collaboration avec la Blood Donors Association (BDA), a organisé un atelier de motivation consacré à l'initiative 15 Pledge sur son campus de Pointe-aux-Sables, le 17 juin. Cette activité visait à sensibiliser les étudiants et les membres du personnel à l'importance du don de sang volontaire et régulier.

L'initiative 15 Pledge encourage chaque citoyen à s'engager à donner son sang au moins 15 fois au cours de sa vie. Au-delà d'un simple engagement, cette démarche symbolise des valeurs de compassion, de solidarité et de service envers la communauté. Selon les organisateurs, un seul don de sang peut permettre de sauver jusqu'à trois vies.

Prenant la parole lors de l'événement, le directeur général de l'UTM, Hemant Chittoo, a souligné la nécessité de promouvoir une véritable culture du don de sang auprès des jeunes générations. Il a rappelé que les donneurs de sang sont souvent des héros méconnus dont la contribution est essentielle au bon fonctionnement du système de santé. Il a également réaffirmé l'engagement de l'université à soutenir des initiatives favorisant la santé publique et l'engagement citoyen.

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De son côté, le président de la BDA, Dewanand Hossen, a insisté sur le besoin constant de disposer de réserves de sang sûres et suffisantes pour les victimes d'accidents, les patients nécessitant des interventions chirurgicales, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques. Il a également attiré l'attention sur les défis liés au vieillissement de la population mauricienne, qui entraîne une diminution progressive du nombre de donneurs actifs.

L'atelier a été marqué par des témoignages émouvants de donneurs et de bénéficiaires, illustrant concrètement l'impact vital du don de sang. Dans le prolongement de cette campagne de sensibilisation, une collecte de sang sera organisée ce mercredi 24 juin sur le campus de l'UTM. L'événement sera ouvert aux étudiants, au personnel universitaire ainsi qu'aux habitants de la région.