Ile Maurice: Gardiens de chasse privée et proches de Jonathan Koo Yan Too entendus

Alors que l'auteur du tir mortel sur Jonathan Koo Yan Too, 40 ans, survenu le 11 juin dans la chasse privée d'Au Villars, à Midlands, demeure introuvable, les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team multiplient les auditions. Plusieurs gardiens de chasse privée opérant dans la région ainsi que des proches et amis de la victime ont été entendus par les enquêteurs.

Selon les informations recueillies, les policiers cherchent à établir quel gardien de chasse se trouvait dans le secteur au moment des faits et à vérifier si certaines personnes, familières des lieux et des habitudes des usagers du domaine, auraient pu remarquer des mouvements inhabituels avant le drame.

Les enquêteurs ont également pris les dépositions de plusieurs proches et camarades de la victime. Ces derniers figurent parmi les premières personnes à s'être rendues sur place après avoir reçu un message envoyé par Jonathan Koo Yan Too sur un groupe WhatsApp peu avant 17 heures, faisant état de coups de feu dans le secteur et indiquant qu'il allait vérifier leur origine. Inquiets de ne plus avoir de nouvelles, quatre de ses connaissances se seraient alors rendues dans la zone boisée.

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C'est au cours de leurs recherches qu'ils ont découvert le quadragénaire gisant au sol dans une mare de sang. Leurs témoignages sont désormais examinés avec attention par les enquêteurs qui cherchent à reconstituer minute par minute les événements ayant précédé la découverte du corps.

L'enquête demeure particulièrement complexe en raison du peu d'indices matériels retrouvés sur la scène de crime. Malgré les opérations de ratissage menées par les unités spécialisées, la douille correspondant au projectile mortel n'a toujours pas été localisée. Les experts poursuivent également l'analyse des enregistrements de vidéosurveillance disponibles dans les environs, même si les caméras du réseau Safe City se trouvent à une distance importante du lieu du meurtre.

Les investigations se concentrent désormais sur le croisement des témoignages, l'analyse des communications téléphoniques et l'exploitation des données numériques recueillies depuis le début de l'enquête.