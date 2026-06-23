Sénégal: L'Unicef et Hoside misent sur la musique pour promouvoir les sciences

23 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

L'Unicef ((Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et la société de production Hoside ont lancé une initiative ambitieuse visant à encourager davantage de filles à s'orienter vers les filières STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques). À travers une campagne alliant musique, audiovisuel et sensibilisation communautaire, le projet entend lutter contre les stéréotypes de genre qui freinent encore l'accès des adolescentes aux disciplines scientifiques.

Malgré les avancées enregistrées dans la scolarisation des filles , les inégalités demeurent importantes dans les domaines scientifiques et technologiques. Selon le document de projet, « les filles abandonnent plus fréquemment l'école, particulièrement dans les zones rurales, en raison de mariages précoces, grossesses précoces, pauvreté, manque d'infrastructures adaptées ou d'un environnement scolaire sécurisant ».

Cette situation se traduit par une faible représentation féminine dans les carrières scientifiques et technologiques.

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Pour répondre à ces défis, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en collaboration avec le gouvernement du Sénégal et plusieurs partenaires, déploie l'initiative « Transformer l'éducation par l'autonomisation et l'accès aux STEM ». Le programme cible en priorité les adolescentes issues de familles vulnérables dans les régions de Ziguinchor, Kédougou et Sédhiou.

Une chanson portant les valeurs d'inclusion et d'autonomisation des filles

Dans le cadre de cette mission, Hoside est chargée de concevoir plusieurs outils de communication destinés à sensibiliser le grand public. Le dispositif prévoit notamment la production d'une chanson originale portant les valeurs d'inclusion et d'autonomisation des filles, la réalisation d'un clip vidéo mettant en avant des modèles féminins inspirants, ainsi que l'organisation d'un événement de lancement à Dakar. Une tournée régionale est également programmée à Ziguinchor, Sédhiou et Kédougou avec des performances artistiques, des rencontres et des activités interactives autour des STEM.

« L'objectif principal est de sensibiliser le grand public, de valoriser les parcours de filles et jeunes femmes dans le STEM, et d'encourager davantage d'adolescentes à s'orienter vers ces domaines », souligne le document. Les initiateurs espèrent ainsi créer « un impact positif durable » en s'appuyant sur la force de la création artistique et de la mobilisation communautaire.

Pour porter cette campagne, plusieurs artistes sénégalais ont été proposés, parmi lesquels Jahman X-Press, VJ, Mia Guissé et Oumy Gueye (OMG). Tous sont présentés comme des figures influentes auprès de la jeunesse et engagées dans la promotion de l'éducation, de l'émancipation des femmes et de la lutte contre les stéréotypes de genre.

À travers cette initiative, l'Unicef entend faire de la culture un levier de transformation sociale afin d'encourager les jeunes filles à investir les filières scientifiques et technologiques, considérées comme essentielles pour leur autonomisation et leur avenir professionnel.

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