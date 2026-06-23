Congo-Brazzaville: Rencontre culturelle - Le Ceprac lance ses activités à Paris

Le Centre pour l'espoir, la promotion de l'art et le rayonnement de la République du Congo (Ceparc), en partenariat avec l'ambassade du Congo en France, a lancé, le 20 juin à Paris, ses activités culturelles sur l'esplanade du Trocadéro - Parvis des droits de l'homme, à proximité de la Tour Eiffel.

L'événement inédit, lancé la veille de la fête de la musique, a mis à l'honneur la République du Congo devant un public cosmopolite composé de Parisiens et de touristes venus du monde entier. Il s'est déroulé en présence d'Armand Rémy Balloud-Tabawé, ministre conseiller à l'ambassade du Congo en France, représentant Rodolphe Adada, l'ambassadeur et président d'honneur du Ceparc.

Devant une assistance venue à la découverte par la culture du Congo, l'artiste peintre Tiras Mokodzi, président du Ceparc, a présenté ses nouvelles oeuvres et réalisé une performance de peinture en direct.

Pour la programmation musicale, la violoniste congolaise, Deborah Sambot, a interprété avec émotion le titre "Congo" (Hymne à la paix) du célèbre chantre Jacques Loubelo. Une occasion de se produire en harmonie avec la violoncelliste française Laure Volpato accompagnée du groupe musical international Love Echoes, offrant au public un moment de partage artistique inédit.

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En pleine canicule, le public a manifesté une vive adhésion en esquissant quelques pas de danse, s'attardant devant les tableaux exposés au stand arborant les couleurs du Congo.

Selon les organisateurs, au vu de la jauge de passage au stand et de l'intérêt manifesté pour se renseigner auprès des animateurs, le succès de cette manifestation a été formidable. « Cela confirme l'ambition du Ceparc de contribuer au rayonnement culturel de la République du Congo à l'international, de quoi continuer et garder espoir en vue de la réalisation de futurs projets de grande envergure », s'est félicité Tiras Mokodzi.

L'organisation de cet événement a mobilisé l'ensemble de l'équipe du Ceparc, notamment Yann Divangamene, directeur exécutif; Jean-Bastien Makoundou, secrétaire général; ainsi que Francis Peck Djibril et Wisthrell Monka, membres actifs de l'association.