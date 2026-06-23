Congo-Brazzaville: Réunion du Fonds de l'Opep - Le pays représenté à Vienne par Anatole Collinet Makosso

23 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, est en mission officielle du 23 au 26 juin, à Vienne, en Autriche, où il prendra part au Forum du Fonds de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour le développement international, placé sur le thème « Une transition pour un avenir meilleur ».

La République du Congo est officiellement devenue le 15e pays membre de l'Opep, le 22 juin 2018. Elle est le 7e pays africain à intégrer cette organisation qui a été créée le 14 septembre 1960 à Bagdad, en Irak. En tant qu'adhérente, sa voix compte au sein de cette organisation puissante engagée à équilibrer l'économie mondiale et à maintenir un approvisionnement stable et fiable aux consommateurs de pétrole.

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, participera aux négociations internationales sur le pétrole au lendemain de la présentation du Programme d'action du gouvernement (PAG) devant l'Assemblée nationale. Pour cette obligation constitutionnelle devant la représentation nationale, il a articulé le PAG autour de dix priorités, six axes et vingt missions, un programme qui couvre le quinquennat 2026-2031 tiré du projet de société à la base duquel le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a été réélu, à savoir « L'accélération de la marche vers le développement ».

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