Afrique: Mondial 2026 - Le pays s'incline devant la Norvège (3-2)

L'équipe nationale du Sénégal a été battue mardi par celle de la Norvège sur le score de trois buts à deux lors du match comptant pour la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.

Les Norvégiens ont, dès les premières minutes, assiégé le camp sénégalais en enchaînant les corners, heureusement sans succès pour les Lions.Les hommes de Pape Thiaw vont petit à petit entrer dans leur match, multipliant les occasions tout en enrayant certaines offensives orchestrées par le métronome Martin Ødegaard.Les Lions se montrent plus entreprenants, mais ne parviennent pas à concrétiser leurs temps forts.

Même si le Sénégal semblait être supérieur dans le jeu, c'est la Norvège qui s'est montrée la plus dangereuse. Édouard Mendy a tenu la baraque grâce à deux grosses parades, mais il a dû s'incliner après une erreur de Kalidou Koulibaly.

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Marcus Pedersen, entré à la 13e minute à la place de Julian Ryerson, blessé, a profité de cette bourde du capitaine des Lions pour ouvrir le score.La Norvège va doubler la mise au retour des vestiaires (48e) grâce à son attaquant vedette Erling Halland. Le Sénégal réduit rapidement l'écart grâce à un but d'Ismaïla Sarr (53e). Mais cinq minutes plus tard, la défense sénégalaise craque à nouveau et encaisse un troisième but signé Erling Haaland, auteur de son deuxième but de la rencontre.

Le Sénégal réduit encore le score grâce à un doublé d'Ismaïla Sarr.En fin de partie, les Lions ont plusieurs occasions d'égaliser, mais ne parviennent pas à trouver le chemin des filets.Le Sénégal s'incline finalement 3-2 et compromet largement ses chances de qualification. Avec une différence de buts de -3, les coéquipiers de Sadio Mané peuvent encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes, à condition de s'imposer avec au moins trois buts d'écart face à l'Irak, lors de leur dernier match de poule, vendredi à 19h GMT, à Toronto au Canada.

La Norvège rejoint la France, déjà qualifiée pour les seizièmes de finale du groupe I après son succès 3-0 un peu plus tôt contre l'Irak.Après 28 ans d'absence dans la compétition, les Norvégiens réussissent leur retour en atteignant le tour suivant.SK/MTN