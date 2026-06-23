Sénégal: Bassirou Diomaye Faye vante les atouts de son pays auprès des investisseurs allemands

Dakar — Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a assuré les entrepreneurs allemands, lundi, à Berlin, des opportunités offertes par le Sénégal aux investissements étrangers et leur a demandé de venir y investir.

"Le Sénégal est un pays ouvert à tout le monde. Venez donc investir chez nous [...] Le Sénégal vous tend la main", a dit M. Faye en présidant la cérémonie de clôture de la "journée" économique germano-sénégalaise, dans la capitale allemande.

Il effectue une visite officielle de trois jours en Allemagne, depuis dimanche, à l'invitation du président allemand, Frank-Walter Steinmeier, et du chancelier Friedrich Merz.

Bassirou Diomaye Faye a parlé aux entrepreneurs allemands des opportunités qu'offre le Sénégal aux investisseurs étrangers. "Nous avons la volonté politique. Les réformes nécessaires ont été faites. Les ressources humaines et naturelles sont disponibles. Vous avez la technologie, l'expertise et les capitaux. Ensemble, nous avons tout", leur a-t-il dit.

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"L'Allemagne est pour le Sénégal bien plus qu'un partenaire", a ajouté M. Faye, considérant ce pays d'Europe comme "un partenaire de confiance et de référence, dont la parole est toujours tenue et les projets [...] réalisés".

Il y a une "convergence d'intérêts" entre Dakar et Berlin, a affirmé le président sénégalais, ajoutant : "Je sais que vous, les chefs d'entreprise, avez besoin de certitudes avant d'engager vos capitaux et votre réputation dans un pays étranger. C'est une exigence légitime. C'est pourquoi le Sénégal travaille sans relâche à offrir plus de garanties aux investisseurs."