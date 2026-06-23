Sénégal: Des entrepreneurs allemands s'engagent à investir 80 milliards de francs CFA dans des projets du pays

Dakar — Des investisseurs allemands se sont engagés, lundi, à mobiliser 122 millions d'euros, soit 80 milliards de francs CFA, pour la mise en oeuvre de projets d'économie verte et d'industrie automobile, a appris l'APS de la présidence sénégalaise.

Ils ont promis d'investir au Sénégal à l'occasion de la visite officielle de trois jours que le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, effectue depuis dimanche en Allemagne.

M. Faye a présidé, lundi après-midi, la cérémonie de clôture des activités de la "journée" germano-sénégalaise de l'économie, avant de participer à l'Africa Business Hub.

La première rencontre a débouché sur des engagements précis en vue de la réalisation de "projets structurants" au Sénégal, selon la présidence du Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

KfW, la banque publique allemande chargée du financement du développement, s'est engagée à investir 20 millions d'euros (13,1 milliards de francs CFA) dans "la transformation verte des PME sénégalaises" et à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Sénégal, rapporte la même source sur ses plateformes numériques.

La société B. Braun a fait part de son intention d'investir 2 millions d'euros (1,3 milliard de francs CFA) dans un projet de production d'équipements destinés au traitement de l'insuffisance rénale.

Cette initiative inclut un volet transfert de technologies, selon la même source.

L'entreprise Daimler Trucks a décidé d'investir dans la formation aux métiers de l'industrie automobile et de développer au Sénégal une filière de véhicules utilitaires électriques, une initiative susceptible de générer 150 000 emplois.

United Energies, TAL, ISEP, GIZ et d'autres partenaires comptent promouvoir une chaîne de valeur locale dédiée aux véhicules utilitaires électriques légers. Environ 5 000 véhicules seront fabriqués chaque année au Sénégal, grâce à leur engagement.

Les entreprises allemandes promettent aussi de soutenir l'agriculture sénégalaise pour améliorer les rendements, avec "un programme de 100 millions d'euros (65,5 milliards de francs CFA) dédié au stockage frigorifique, appelé à réduire les pertes de récoltes et à créer plusieurs milliers d'emplois", ajoute la présidence sénégalaise.

Ce projet prévoit la création de 750 à 5 000 emplois.

Pour l'électrification rurale au Sénégal, la société GAUFF Engineering prévoit d'investir 120 millions d'euros (78,7 milliards de francs CFA) pour enrôler davantage de villages.

"À ces accords s'ajoutera, dans les prochains jours et en présence du ministre des Finances, la signature d'un financement de 120 millions d'euros porté par GAUFF et l'ASER, qui étendra l'accès à l'électricité de 300 à 750 villages", précise la même source.

Le chef de l'État a également pris part à l'Africa Business Hub, où il s'est longuement entretenu avec les dirigeants de plusieurs entreprises allemandes. Ils ont discuté avec lui des opportunités d'investissement au Sénégal.

Bassirou Diomaye Faye a tenu à mettre en exergue "les fondements de la Vision Sénégal 2050", qui prévoit la mobilisation de près de 28 milliards d'euros (18 366 milliards de francs CFA) d'investissements sur cinq ans, dans l'énergie, les infrastructures, l'agro-industrie, la santé, le numérique et l'industrie manufacturière.

Il a insisté sur les garanties désormais offertes aux investisseurs, à travers les réformes entreprises par le gouvernement notamment, pour plus d'attractivité du climat des affaires.

"Le nouveau Code des investissements assure l'égalité de traitement entre les opérateurs nationaux et les étrangers, ainsi que la protection contre l'expropriation", "la réforme fiscale instaure un cadre simplifié et prévisible", et "la numérisation des procédures réduit les délais administratifs", a assuré M. Faye.

Ces deux rencontres ont pour objectif de créer un partenariat gagnant-gagnant, par le biais d'un cadre législatif facilitant l'implantation d'entreprises étrangères capables d'apporter au Sénégal la technologie et l'expertise dont il a besoin.

"Le Sénégal réunit la stabilité, les réformes et les ressources. Ses partenaires allemands apportent la technologie, l'expertise et les capitaux. C'est de cette complémentarité que naissent les projets structurants", explique la présidence sénégalaise.