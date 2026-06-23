Afrique: Mondial 2026 - Thiaw et Koulibaly au banc des accusés après la défaite face à la Norvège

Le sélectionneur national, Pape Thiaw et son capitaine Kalidou Koulibaly sont désignés par des supporters sénégalais comme les responsables de la défaite (3-2) des Lions devant la Norvège dans la nuit du lundi au mardi au Stadium Metlife de New Jersey.

Les Lions ont enregistré leur deuxième revers de la Coupe du Monde dans le groupe I en deux sorties.

Au coup de sifflet final, les supporters sénégalais qui ont fait le déplacement ne digèrent pas cette défaite.

"C'est une défaite assez triste. On perd face à la Norvège, qu'on pouvait battre. Je suis déçu par Pape Thiaw. Il n'a pas eu le caractère nécessaire de sortir les cadres de l'équipe ", déplore Mouhamed Diop un supporter sénégalais vivant aux Etas-Unis.

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Pour lui, tout comme le sélectionneur national, le capitaine de l'équipe "a aussi déçu".

"On remercie vraiment Kalidou Koulibaly, pour tout ce qu'il a fait dans cette sélection. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il nous a déçu. Nous avons perdu à cause de ses erreurs . Ça fait vraiment mal" , poursuit Mouhamed Diop, dépité.

Mariam Sow, une autre ressortissante sénégalaise en terre américaine, n'a pas cherché loin pour désigner son coupable. "A cause de Kalidou Koulibaly , le Sénégal a encaissé trois buts", accuse-t-elle.

"Il a commis trop d'erreurs qui nous ont coûté très cher. J'espère que l'entraîneur ne va pas titulariser Kalidou Koulibaly face l'Irak", fulmine Mariam Sow.

De son côté, Oumou Diop, se dit "très triste", après la deuxième défaite des Lions en deux matchs.

"Je suis très déçue. Pour la première fois que j'assiste à un match des Lions. Et on perd de cette manière", dit Oumou Diop, les larmes aux yeux.

La mine grave, Amadou Ndiaye, venu de Michigan revient difficilement sur la prestation des joueurs de Pape Thiaw.

"Nous avons une bonne équipe, mais il y a eu beaucoup d'hésitation. Je ne sais pas. Si c'est un manque de confiance ou pas. Nous avons une déception, on pouvait gagner ce match", estime ce supporter au sortir du stade.