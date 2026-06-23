Madagascar: Législation - Les experts rédigent un texte sur la cybersécurité

Madagascar finalise sa loi sur la cybersécurité. Le premier pas est franchi. «Le processus touche à sa fin et la publication du nouveau cadre réglementaire interviendra d'ici peu», a déclaré Mahefa Andriamampiadana, ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, dans le cadre de l'ouverture du Symposium de la cybersécurité qui se tient au Novotel Alarobia, hier et ce jour.

La cybersécurité n'est plus une option, mais une priorité absolue. Cette transition vers la sécurité informatique est le prolongement logique des réformes structurelles menées ces dernières années. Tout a commencé par l'introduction massive de la numérisation et de la digitalisation, illustrée notamment par l'enrôlement biométrique. Aujourd'hui, l'extension des réseaux et la modernisation des infrastructures deviennent une réalité pour la population. Cette adoption rapide des technologies s'accompagne de nouveaux risques.

Plus les citoyens utiliseront ces outils, plus leur protection deviendra obligatoire. C'est précisément pour répondre à ce défi que ce symposium a adopté une dimension tripartite, réunissant les forces vives du secteur. «L'un des objectifs majeurs de cet événement est de sensibiliser et de mobiliser la jeunesse locale. Détenteurs de compétences clés, ce sont ces jeunes talents qui seront soutenus et mis en avant pour bâtir les futurs systèmes de défense et de sécurité numérique de la Nation», indique le ministre.

La future loi sur la cybersécurité permettra de définir précisément ce qu'est un incident de sécurité et d'identifier les Organisations d'Importance Vitale (OIV). «Ce cadre juridique ne sera pas seulement théorique : il intégrera un système d'injonctions strictes. En cas de non-respect des règles établies, des sanctions sévères seront appliquées, qu'elles visent les décideurs politiques ou les techniciens sur le terrain», indique le directeur général du Computer Incident Response Team (CIRT), Eric Rakotomaniraka.

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Le Symposium sur la cybersécurité est un événement organisé par le CIRT, sous le haut patronage du président de la République de Madagascar, et avec le soutien du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, en collaboration avec l'appui technique de l'Unité de Gouvernance Digitale (UGD) et le financement du projet Prodigy.