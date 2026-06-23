Madagascar: Consommation - Des victimes d'intoxication alimentaire sortent de l'hôpital

Plus de peur que de mal pour les victimes de l'intoxication alimentaire à Antehiroka. La plupart des patients ont retrouvé la santé et sont rentrés chez eux hier. Une trentaine de personnes sont sorties de l'hôpital, selon les informations recueillies auprès du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-JRA).

« Seules deux personnes sont encore ici, dont notre belle-soeur », témoigne Oria, proche d'une victime hospitalisée dans le service de réanimation médicale et de toxicologie du CHU-JRA, hier. Les victimes encore hospitalisées souffrent de problèmes de tension artérielle, de maux de ventre et de fatigue. « La tension artérielle de ma grande soeur est très instable », raconte Serge Fanomezana Mandimbison, frère de l'une des victimes. Si l'état de santé de la plupart des victimes commence à s'améliorer, à Antehiroka, la population reste sur ses gardes. « Toutes les gargotes de notre quartier n'ont pas ouvert leurs portes aujourd'hui. (...)», raconte Oria.