Madagascar: Circulation - La route d'Anosy entr'ouverte

23 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Désengorgement à Anosy. Les énormes bouchons se sont allégés. Les automobilistes en provenance d'Ambohidahy n'ont plus besoin de contourner par le bas d'Antsahamanitra pour y accéder. Un tronçon de route où a été réalisé un important remplacement de canalisations, depuis le mois de mars, a été rouvert à la circulation.

«La route du côté d'Anosy (NDLR : la route Mohamed V, près du lac Anosy) est désormais ouverte, elle n'est plus fermée en journée. Elle reste cependant fermée la nuit en raison des travaux d'excavation et d'évacuation de terre», a expliqué Oyo Razakamahefa, coordonnatrice du Programme Intégré d'Assainissement d'Antananarivo Phase 2 (PIAA2), lors de la visite de l'avancement des travaux, financés par l'Agence française de développement (AFD), hier. Pour rejoindre Ambohidahy depuis Anosy, les automobilistes doivent encore contourner la zone en empruntant la route qui passe devant la cité du jardin de Mahamasina.

Nouvelle phase

L'autre portion de l'avenue Mohamed V reste fermée à la circulation. « Les infrastructures installées sous la chaussée n'ont pas encore séché. Cette voie devrait rouvrir vers la mi-juillet », a poursuivi ce responsable.

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Ces interventions ne représentent qu'une partie de la première tranche des travaux de remplacement du réseau d'assainissement de Mahamasina. Dès le 29 juin, l'entreprise en charge du chantier entamera une nouvelle phase entre le rond-point de Mahamasina et le commissariat de police. Ce projet d'envergure, divisé en plusieurs tranches, vise à renouveler l'ensemble des canalisations de la zone, s'étendant jusqu'à Ankadilalana et Antanimbarinandriana.

À ce jour, le taux d'avancement global du chantier à Mahamasina est de 18,12 %, contre 38 % pour cette première tranche. À Antanimena, un peu plus de 20 % des travaux sont achevés. La réouverture de ce tronçon de route est prévue pour le mois de septembre. «Le planning devrait être respecté. Début août, une grande partie de la voie devrait être finalisée, donc, réouverte au public», a souligné Nicolas Le Guen, directeur de l'AFD à Madagascar. Ces travaux devraient résoudre le problème d'inondations dans la ville d'Antananarivo.

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