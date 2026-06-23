Madagascar: Le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes veut rassurer sur la future concertation nationale

À Madagascar, le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes (FFKM) a publié le 21 juin 2026 un communiqué pour rassurer sur le calendrier de la concertation nationale. Une mise au point qui intervient alors que le processus, censé démarrer en mai, n'a toujours pas été officiellement lancé.

Le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) assure être engagé dans la finalisation des préparatifs de la concertation nationale, avant le déploiement des équipes sur le terrain.

Dans son communiqué, il dit travailler à l'organisation des formations, à la coordination des acteurs, et à la tenue des consultations dans tout le pays.

Le FFKM insiste : il préfère privilégier la qualité du processus plutôt que la précipitation, et veut bâtir un consensus national durable, ouvert à toutes les sensibilités politiques.

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Le processus, confié aux Églises par le président de la transition Michaël Randrianirina, devait entrer dans sa phase active dès le mois de mai. Mais aucun lancement officiel n'a encore été enregistré.

En avril 2027 ?

Selon un document de travail, le calendrier du FFKM prévoit en réalité trois mois de consultations à chaque niveau territorial, puis une phase de consolidation en mars 2027, et une grande concertation nationale en avril 2027.

Un calendrier qui interroge, notamment les organisations de la société civile. Le gouvernement avait promis de boucler la concertation en 2026, pour des élections en 2027. Avec un démarrage retardé, ces échéances pourraient à leur tour être décalées.

Début mai 2026, la Commission électorale indépendante avait annoncé un référendum constitutionnel en juin 2027, suivi d'une présidentielle en octobre.

Le colonel Michael Randrianirina est arrivé au pouvoir en octobre 2025 dans la foulée d'un mouvement de contestation populaire, porté notamment par la jeunesse malgache, contre le président déchu Andry Rajoelina.