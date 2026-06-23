Congo-Kinshasa: Examen d'État 2026 à Kamina - Les finalistes jugent les épreuves abordables malgré quelques difficultés

Les épreuves de la session ordinaire de l'Examen d'État ont débuté le lundi 22 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national. À Kamina, dans la province du Haut-Lomami, l'ambiance était globalement à l'optimisme à la sortie des centres de passation, où la majorité des candidats ont trouvé les questionnaires à leur portée.

Pour ce premier jour, le sentiment de soulagement dominait chez les récipiendaires. Plusieurs élèves interrogés ont souligné une bonne adéquation entre les questions posées et les matières enseignées durant l'année scolaire :

« Ça s'est bien passé. Les matières que l'on a étudiées et ce qu'on a posé comme questions présentaient une concordance. Nous avons bien travaillé », se réjouit un candidat.

Un autre finaliste abonde dans le même sens, saluant la clarté des items : « L'examen s'est très bien passé. Les questions semblaient un peu faciles parce que nous avons retrouvé ce que l'on étudie ».

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Bien que la tendance générale soit positive, certains élèves ont toutefois relevé des disparités dans le niveau de difficulté des questionnaires. Quelques-uns ont évoqué la présence de questions complexes ou portant sur des matières non abordées en classe :

« C'était bien malgré qu'il y avait un peu de changements. Il y a des questions sur des matières que je n'ai pas vu pendant les cours », tempère une candidate.

Et un de ses camarades ajoute que « l'examen s'est très bien passé, mais il y avait de telles questions qui étaient très compliquées ».

Malgré ces quelques embûches pédagogiques, la détermination reste entière chez les finalistes de Kamina pour la suite des épreuves.