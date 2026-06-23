Congo-Kinshasa: Drame à Bandundu - Une candidate à l'Examen d'État décède en pleine épreuve après un malaise

La première journée de la session ordinaire de l'Examen d'État 2026 a été marquée par le deuil dans la province du Kwilu. Une élève finaliste du Lycée Maria Goretti est décédée ce lundi 22 juin dans la ville de Bandundu, après avoir fait un malaise dans son centre de passation.

Le drame s'est produit alors que la jeune fille était en train de présenter ses épreuves. Selon les témoignages recueillis sur place, la candidate a soudainement perdu connaissance dans la salle d'examen.

Prise en charge en urgence par les encadreurs du centre, elle a été rapidement évacuée vers l'Hôpital général de référence (HGR) de Bandundu. Malheureusement, les équipes médicales n'ont pu que constater son décès peu de temps après son admission.

Une santé déjà fragile avant les épreuves

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D'après les informations fournies par ses proches, la victime souffrait déjà de problèmes de santé depuis la semaine précédant les examens.

Malgré sa fragilité physique, elle avait tenu à se présenter pour décrocher son diplôme. Malheureusement, son état s'est brutalement aggravé le jour du coup d'envoi des épreuves.

Pour l'heure, les autorités scolaires et médicales compétentes n'ont pas encore communiqué officiellement sur les causes médicales exactes de ce décès tragique.