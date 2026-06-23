Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a exhorté la communauté internationale à intensifier sa coopération et à renforcer ses engagements climatiques, affirmant que la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes démontre l'urgence d'une réponse collective à l'échelle mondiale.

Prenant la parole à l'occasion de la London Climate Action Week, M. Timothewos a souligné que le Royaume-Uni traverse actuellement l'une des périodes les plus chaudes jamais observées, estimant que cette situation illustre de manière frappante l'accélération des impacts du changement climatique.

« Selon les informations dont je dispose, cette semaine figure parmi les plus chaudes jamais enregistrées à Londres. Je ne suis pas certain que nous puissions garder nos vestes jusqu'à la fin de la semaine », a-t-il déclaré, se servant de cette chaleur exceptionnelle pour mettre en évidence l'ampleur du défi climatique auquel les nations sont confrontées.

Le ministre a indiqué que ces évolutions soulignent l'importance d'une action climatique concertée et crédible, rappelant qu'aucun pays ne peut relever seul une crise d'une telle ampleur.

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Il a invité les gouvernements, les institutions, les spécialistes et les différents acteurs réunis lors de l'événement à unir leurs efforts afin de concevoir des solutions innovantes et pragmatiques susceptibles de produire des résultats à l'échelle internationale.

Gedion a exprimé son souhait que les échanges de la Semaine du climat de Londres favorisent le renforcement des partenariats et l'élaboration de stratégies durables permettant de répondre aux défis climatiques, de renforcer la résilience et de promouvoir un développement durable mondial.

« Nous devons rassembler nos ressources, nos compétences et notre volonté commune afin de mettre au point des solutions intelligentes bénéfiques pour toute la planète », a-t-il affirmé.

Les déclarations du ministre réitèrent l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération climatique internationale et reflètent la conviction grandissante que la lutte contre le changement climatique nécessite des efforts conjoints, une responsabilité partagée et un leadership constant à tous les niveaux.

Le ministre a participé à un panel réunissant plusieurs personnalités internationales du climat, notamment Rachel Kyte, Samed Ağirbaş et la Dre Rhian-Mari Thomas.

Gedion est également intervenu en tant que président désigné de la COP32, mettant en avant le rôle croissant de l'Éthiopie dans la définition de l'agenda climatique mondial ainsi que les résultats de l'Initiative pour un héritage vert.

Dans le cadre de cette semaine d'activités, le London Stock Exchange Group (LSEG), en partenariat avec le Green Finance Institute (GFI), a organisé « London Climate Action Week: Finance Live », une émission quotidienne consacrée aux grands enjeux du financement climatique, de l'investissement durable et du développement vert.

À l'ouverture de l'événement, Jane Goodland a insisté sur la nécessité de réunir les dirigeants du monde des affaires, de la finance et des gouvernements afin de renforcer la coopération et de mobiliser davantage de capitaux au service d'une économie mondiale plus résiliente et durable.

De son côté, Rhian-Mari Thomas a souligné le rôle grandissant de la London Climate Action Week comme plateforme de dialogue entre décideurs politiques, investisseurs et entreprises, facilitant l'identification de solutions concrètes pour financer les infrastructures essentielles, les technologies émergentes et les initiatives climatiques à fort impact local et mondial.

Organisée chaque année au mois de juin, la London Climate Action Week figure parmi les plus importantes rencontres indépendantes consacrées aux questions climatiques.

Elle rassemble investisseurs, institutions financières, entreprises, responsables politiques, chercheurs et représentants de la société civile autour de l'avancement de l'action climatique aux niveaux national et international.

L'édition de cette année, animée par Axel Threlfall, réunit plus de quarante personnalités influentes issues de la finance, des politiques publiques, de l'économie et du monde des affaires engagées dans les domaines du climat et de la nature. Elle témoigne de l'élan croissant en faveur d'une transition accélérée vers un avenir durable.

ENA a observé que les discussions ont mis en évidence une volonté commune des dirigeants mondiaux de transformer les ambitions climatiques en mesures concrètes, soulignant l'importance de la coopération internationale, de l'innovation et des investissements pour répondre à l'un des défis les plus pressants de notre époque.