Ethiopie: L'ambition maritime du pays est motivée par le développement et la connectivité régionale, affirme Gedion

Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a déclaré que la quête de l'Éthiopie pour un accès maritime est fermement ancrée dans le développement, la connectivité et l'efficacité économique, présentant la question comme une nécessité structurelle pour la sécurité commerciale, logistique et énergétique à long terme du pays.

S'exprimant à Chatham House à Londres, le ministre des Affaires étrangères a exposé les grandes priorités de la politique étrangère éthiopienne, soulignant que le dialogue, les avantages mutuels et la stabilité régionale demeurent les fondements essentiels pour garantir l'accès à la mer.

Dans son discours, Gedion a souligné que la stabilité régionale est une nécessité partagée, affirmant qu'aucun pays de la Corne de l'Afrique ne peut parvenir à une paix durable en vase clos.

Il a souligné l'engagement actif de l'Éthiopie au Soudan, au Soudan du Sud et en Somalie, axé sur le dialogue, la consolidation de la paix et la coopération en matière de sécurité, tout en réaffirmant que les problèmes régionaux nécessitent des solutions régionales.

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Concernant la question d'Abay, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé que la gestion des ressources naturelles partagées devait reposer sur l'équité, la coopération et l'intérêt mutuel.

Il a rejeté les approches qui présentent le développement comme une menace, appelant à la fin des revendications anachroniques et monopolistiques, et a présenté le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne comme une expression vitale du droit de l'Éthiopie au développement et à l'autonomie.

S'agissant des affaires intérieures, Gedion a décrit le Dialogue national comme un effort fondamental visant à remédier aux griefs historiques et à construire un consensus sur l'avenir de l'État grâce à la justice transitionnelle et aux réformes institutionnelles.

Il a souligné que la mise en oeuvre de l'Accord de paix de Pretoria demeure essentielle pour le redressement et la réintégration post-conflit, tout en exprimant des inquiétudes concernant les éléments radicaux au sein du TPLF qui n'ont pas pleinement adhéré au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration.

Le ministre des Affaires étrangères a également mis en avant l'Initiative pour un héritage vert comme un investissement à long terme dans la restauration écologique, la sécurité alimentaire et la résilience climatique, grâce au reboisement et au développement des énergies renouvelables.

Il a ajouté que l'engagement diplomatique de l'Éthiopie est de plus en plus axé sur la transformation économique, en privilégiant l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et la participation à la Zone de libre-échange continentale africaine afin de favoriser l'intégration au marché mondial.

En conclusion de son intervention sur le rôle des acteurs africains, Gedion a soutenu que la concurrence géopolitique croissante exigeait des États africains qu'ils définissent leurs propres priorités et exercent une plus grande autonomie stratégique.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coexistence pacifique et d'un dialogue constructif avec tous ses voisins, y compris l'Érythrée, soutenant que le dialogue, l'intégration économique et le respect de la souveraineté offrent une voie durable, contrairement à la confrontation et à la fragmentation.