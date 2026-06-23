Afrique de l'Est: La demande éthiopienne d'un accès à la mer - Une priorité cohérente au service de la paix et du développement régional

Addis-Abeba — Selon des experts interrogés par ENA, la démarche de l'Éthiopie visant à obtenir un accès souverain à la mer représente une priorité légitime, étroitement liée à la promotion de la paix et du développement dans la région.

Les experts estiment que la revendication éthiopienne concernant un port maritime, fondée sur des considérations historiques et juridiques, s'inscrit dans l'héritage civilisationnel du pays et dans son lien naturel avec l'espace maritime.

Selon eux, l'Éthiopie a été privée de ce qu'elle considère comme un droit naturel en raison d'oppositions internes et externes.

La question de la propriété et de l'accès à un port maritime, dont le pays est privé depuis près de trente ans, a pris une importance accrue à la faveur des réformes nationales, devenant une priorité stratégique aux dimensions juridiques, historiques, géographiques et morales.

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S'adressant à ENA, Getye Tirfe, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université Unity, a affirmé que l'Éthiopie avait perdu la possession de son port à la suite de ce qu'il qualifie de complot mené par des adversaires historiques avec l'appui de certaines factions internes.

Il a indiqué que les agissements de personnes ou de groupes motivés par le pouvoir et des intérêts particuliers, plutôt que par l'intérêt national, ont provoqué ce qu'il considère comme une grave injustice envers le pays, portant atteinte aux intérêts nationaux et à l'avenir des générations à venir.

Selon Getye, l'absence d'accès au port maritime a affaibli la compétitivité commerciale internationale de l'Éthiopie et favorisé, à ses yeux, des conditions propices à l'insécurité régionale et au terrorisme.

Il a rappelé que le débat sur les droits historiques, juridiques et géographiques de l'Éthiopie concernant ce port maritime existait bien avant les réformes nationales et préoccupait les citoyens depuis plusieurs décennies.

Après les réformes, a-t-il expliqué, les Éthiopiens ont adopté une position convergente, considérant la question de l'accès maritime comme un enjeu stratégique national et une étape essentielle pour corriger des injustices historiques.

Temesgen Walelign, chercheur en politiques et stratégies au ministère des Transports et de la Logistique, a pour sa part déclaré que l'accès à un port maritime ne constitue pas un luxe pour l'Éthiopie, mais une nécessité fondamentale.

Il a souligné que l'absence d'accès à un port stratégique durant trois décennies a eu des répercussions sur les conditions de vie de la population et a fortement affecté le système logistique national.

Il a également plaidé pour la poursuite des efforts visant à permettre à l'Éthiopie de retrouver son accès historique et légal à la région de la mer Rouge, qu'il décrit comme un espace d'importance majeure pour les grandes puissances mondiales.