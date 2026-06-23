Ethiopie: La compagnie éthiopienne d'électricité mise sur l'IA et les technologies numériques pour renforcer la fiabilité du réseau électrique

Addis-Abeba — La compagnie éthiopienne d'électricité intègre de façon progressive l'intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques avancées afin de construire un réseau électrique national plus robuste et plus fiable, a déclaré son directeur général, Getu Geremew.

Dans un entretien accordé à ENA, le directeur général a indiqué que ces initiatives de modernisation s'inscrivent dans le cadre d'une transformation ciblée des infrastructures destinée à prévenir les faiblesses du réseau, réduire les interruptions et améliorer significativement la qualité du service fourni au public.

Getu a précisé que l'entreprise utilise activement l'intelligence artificielle et des solutions numériques de dernière génération afin d'assurer un approvisionnement électrique fiable et résistant à l'échelle du pays.

Le directeur général a expliqué que la compagnie met en oeuvre des actions ciblées visant à renforcer l'efficacité opérationnelle ainsi que la capacité des lignes de transport à haute tension et des postes de distribution.

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Afin de réduire durablement les coupures d'électricité, il a souligné que l'institution accorde une attention particulière à la modernisation du réseau, à la réhabilitation des infrastructures essentielles et à l'instauration de programmes structurés de maintenance préventive.

Il a indiqué que les technologies numériques avancées et l'intelligence artificielle sont utilisées de manière proactive pour anticiper et détecter les défaillances techniques avant leur apparition, garantissant ainsi une alimentation électrique ininterrompue.

Le PDG a affirmé que ces vastes projets de modernisation des infrastructures sont soutenus par une combinaison équilibrée de financements publics et de ressources mobilisées auprès de partenaires internationaux du développement.

Parallèlement aux travaux techniques, il a précisé que la compagnie mène des programmes ambitieux de transformation institutionnelle destinés à améliorer l'efficacité, la rapidité d'exécution et la qualité générale des services destinés aux clients.

Grâce à la mise en place de systèmes innovants, la compagnie coordonne ses efforts pour accroître la capacité du réseau, optimiser les processus opérationnels et déployer simultanément des programmes rigoureux de maintenance préventive.

Pour garantir aux usagers un service rapide et performant, il a ajouté qu'une initiative spécifique est en cours afin de renforcer les compétences techniques internes et de réorganiser les équipes de maintenance de terrain en unités plus réactives.

En conclusion, le PDG a souligné que les progrès accomplis dans la modernisation des systèmes de soutien à la clientèle produisent déjà des résultats tangibles et une amélioration notable de l'efficacité opérationnelle globale de l'entreprise.