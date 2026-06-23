Ethiopie: Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim adresse ses félicitations à Abiy Ahmed après sa victoire électorale

22 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, a félicité le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ainsi que le Parti de la Prospérité à la suite de leur succès lors des élections législatives en Éthiopie.

Dans un message publié sur Facebook, Anwar est revenu sur son déplacement à Addis-Abeba l'an dernier, première visite officielle d'un chef du gouvernement malaisien dans le pays, soulignant l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé ainsi que les échanges constructifs avec Abiy.

« Le Premier ministre Abiy et moi-même avons constaté que nous partageons une vision commune des affaires internationales et que les nations du Sud ont beaucoup à gagner en collaborant dans un esprit d'égalité », a-t-il indiqué.

Anwar a par ailleurs qualifié l'Éthiopie de partenaire stratégique dans le cadre du renforcement de l'engagement de la Malaisie sur le continent africain.

« Nous avons lancé de nombreuses initiatives l'année dernière et je me réjouis de continuer à les développer ensemble », a-t-il affirmé.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.