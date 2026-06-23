Ethiopie: Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim adresse ses félicitations à Abiy Ahmed après sa victoire électorale

Addis-Abeba — Le Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, a félicité le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ainsi que le Parti de la Prospérité à la suite de leur succès lors des élections législatives en Éthiopie.

Dans un message publié sur Facebook, Anwar est revenu sur son déplacement à Addis-Abeba l'an dernier, première visite officielle d'un chef du gouvernement malaisien dans le pays, soulignant l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé ainsi que les échanges constructifs avec Abiy.

« Le Premier ministre Abiy et moi-même avons constaté que nous partageons une vision commune des affaires internationales et que les nations du Sud ont beaucoup à gagner en collaborant dans un esprit d'égalité », a-t-il indiqué.

Anwar a par ailleurs qualifié l'Éthiopie de partenaire stratégique dans le cadre du renforcement de l'engagement de la Malaisie sur le continent africain.

« Nous avons lancé de nombreuses initiatives l'année dernière et je me réjouis de continuer à les développer ensemble », a-t-il affirmé.