Congo-Kinshasa: Dispositifs de lavage des mains et contrôle sanitaire renforcé dans les centres de l'Examen d'État à Beni

Le service de prévention et de contrôle des infections de la Division provinciale de la santé a installé des dispositifs de lavage des mains à l'entrée des centres de passation de l'Examen d'État dans la ville de Beni, au Nord-Kivu, afin de permettre aux élèves finalistes de se désinfecter avant d'accéder aux salles d'examen.

En complément des dispositifs de lavage des mains, des équipes de riposte et des volontaires sont déployés dans tous les centres d'examen. Ils utilisent notamment des thermo-flashs pour mesurer la température des candidats afin de détecter d'éventuels cas suspects.

Selon les responsables sanitaires, ces mesures vise à réduire les risques de contamination en milieu scolaire pendant la période des épreuves.

Sur le terrain, les équipes sanitaires affirment que les dispositifs sont utilisés et que les élèves respectent les consignes. Le docteur Frank Fikiri souligne le respect des gestes barrières observé dans les centres.

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« Nous avons vu des dispositifs de lavage des mains disposés devant chaque salle et nous nous sommes rassurés que tous les élèves se sont lavé les mains avant d'accéder à leurs places respectives. Ensuite, nous sommes entrés dans les salles de classe, nous avons constaté que la distanciation sociale entre les élèves qui sont en train de passer leurs épreuves est respectée, donc le mètre de distanciation est respecté au regard de l'épidémie en cours. »

Dr Fikiri rappelle que pendant ces quatre jours d'examen, le lavage régulier des mains doit être strictement respecté. Il précise que, des stations étant installées devant chaque classe, tout élève est censé se laver les mains plusieurs fois lorsque cela est nécessaire.