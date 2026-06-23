Congo-Kinshasa: 600 « bâtisseurs de la nation » déjà transférés à Kinshasa pour l'assainissement de la ville

Comme annoncé par le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, commandant du Service national et de la Task force chargée de l'assainissement de Kinshasa, un premier groupe de six cents travailleurs du Service national appelés « bâtisseurs de la nation » est arrivé dans la capitale ce dimanche 21 juin, au terme de quatre rotations d'avion, pour travailler à l'assainissement de la capitale congolaise.

Cette vague initiale marque le lancement d'une opération d'envergure. Au total, plus de quatre mille anciens bandits urbains (Ndlr ex-Kuluna), rééduqués au Service national, sont attendus dans les prochains jours pour participer au vaste chantier d'assainissement de la ville, sous la supervision du Service national.

Dès leur arrivée à Kinshasa, les jeunes bâtisseurs affichent leur détermination et leur volonté de contribuer à la transformation de la capitale. Conscients de leur mission, ils assurent vouloir rompre avec leur passé et s'engager dans une dynamique positive : « Nous sommes dans la task force pour travailler à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous ne venons pas faire le désordre, mais plutôt remettre la propreté dans la capitale. Nous demandons aux Kinois d'éviter de jeter les immondices dans la rue et que chacun puisse se discipliner », ont-ils déclaré.

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Du côté des autorités, le commandant du Service national se dit confiant quant à la réussite de cette initiative. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik insiste sur l'importance de l'efficacité plutôt que du nombre :

« Le problème, ce n'est pas l'effectif, mais l'efficacité des unités que nous avons. Ce sont des unités très efficaces, bien formées et bien préparées. Les jeunes que vous voyez ici sont prêts à rétablir l'ordre dans la ville de Kinshasa. Vous le verrez dans les prochains jours, d'ici la semaine prochaine, nous serons à l'oeuvre. Et vous nous jugerez sur les résultats », a-t-il affirmé.

Cette mobilisation d'envergure est présentée comme un tournant dans la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, une ville confrontée depuis plusieurs années à des défis persistants en matière de gestion des déchets et de propreté urbaine. Les autorités espèrent que cette initiative permettra non seulement d'améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi de renforcer la discipline citoyenne.

Alors que les habitants attendent des changements visibles, cette opération constitue un test majeur pour le Service national et sa capacité à transformer durablement l'image de la capitale congolaise.