Congo-Kinshasa: Plus de 14 000 candidats participent à l'Examen d'État au Maniema

Plus de 14 000 candidats finalistes, dont environ 5 000 filles, ont débuté ce lundi 22 juin les épreuves de l'Examen d'État dans la province du Maniema. Selon les autorités scolaires locales, les examens sont organisés dans 49 centres, avec une déperdition estimée à 10 % dans la province éducationnelle Maniema 1, par rapport à l'année précédente.

Le lancement officiel des épreuves a été effectué à l'école primaire Tuendelee, à Kindu, par le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, Corneille Katisamba, en présence d'une délégation venue de Kinshasa pour la supervision.

Les autorités provinciales se veulent optimistes quant aux résultats attendus.

« Le gouvernement provincial va accompagner cette activité, car nous serons contents que nos enfants réussissent massivement. Cette année, avec la situation dans laquelle les enseignants ont donné cours à nos enfants, nous espérons atteindre 80 % de réussite », a déclaré le vice-gouverneur.

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Sensibilisation pour réduire la déperdition

Face au taux de déperdition de 10 %, le directeur provincial de l'éducation (PROVED) Mutoo Balingene annonce des mesures de sensibilisation pour l'année prochaine.

« Par rapport à la déperdition qu'il y a eu cette année-ci, je pense que l'année prochaine nous devons faire un effort pour sensibiliser les enfants et les parents. Mais tout dépend des résultats que nous aurons à la fin de ces examens », a-t-il indiqué.

Pour les élèves finalistes, cette période reste un moment décisif après plusieurs mois de préparation. Beaucoup disent aborder ces épreuves avec confiance.

« Ce dont nous avons besoin est que les surveillants ne puissent pas nous traumatiser. Nous avons bien étudié... nous avons préparé cet examen en âme et conscience », a confié une candidate.

Dans les territoires de Lubutu et Kabambare, où la situation sécuritaire est habituellement préoccupante, les autorités assurent que le déroulement des épreuves se fait sans incident majeur.