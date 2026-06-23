Togo: Coopération et mutualisation

23 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Les maires et responsables des collectivités de la région des Plateaux se sont réunis lundi à Atakpamé pour le comité de pilotage du projet GEDEC, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Expertise France, afin de renforcer leurs stratégies en matière d'assainissement et de gestion des déchets.

Onze préfectures sont concernées - l'Ogou, Anié, l'Est-Mono, l'Akébou, le Haho, le Kloto, Agou, Danyi, Kpélé, Amou et Wawa - dont les communes entendent mutualiser leurs efforts face à des risques sanitaires croissants.

GEDEC vise à renforcer les capacités des collectivités locales, améliorer la coordination entre services techniques et communes, et ancrer de meilleures pratiques de gestion des déchets à l'échelle communautaire, avec pour ambition de transformer durablement le cadre de vie des populations de la région.

Il s'inscrit dans une politique de renforcement de la décentralisation.

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