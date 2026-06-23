Congo-Kinshasa: Le nouveau gouverneur de l'Ituri appelé à faire de la sécurité des déplacés de la plaine Savo l'une de ses priorités

22 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À peine nommé à la tête de la province de l'Ituri, le général Gaby Kasongo Mulumba Batoka est déjà sollicité par les déplacés du site de la plaine Savo, dans le territoire de Djugu.

Dans une déclaration publiée le 20 juin, ces derniers appellent le gouverneur à agir afin de contribuer au rétablissement de la sécurité et au retour des populations déplacées dans leurs régions d'origine.

Dans leur plaidoyer, les représentants du site indiquent que plus de quatorze mille ménages, soit plus de soixante-seize mille personnes, vivent toujours dans des conditions précaires.

Ils évoquent notamment le manque d'abris, l'insuffisance d'eau potable et de soins médicaux, ainsi qu'une situation humanitaire préoccupante.

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Ils plaident également pour le déminage de Bule et de ses environs. Selon eux, la présence présumée d'engins explosifs non explosés constitue une menace pour les civils et freine tout retour en sécurité.

Dans leur déclaration, ils dénoncent également des arrestations arbitraires, des violences contre des civils, des destructions de biens ainsi que des restrictions de circulation qui les empêchent d'accéder à leurs champs et à leurs activités économiques.

Face à ces difficultés, les déplacés appellent ainsi le nouveau gouverneur à se rendre personnellement sur le site afin de constater leurs conditions de vie et de renforcer l'assistance humanitaire.

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