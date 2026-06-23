Congo-Kinshasa/Madagascar: Mickaël Pivaud - «La RD Congo est à notre portée»

interview

À quelques jours d'un rendez-vous décisif à Dakar pour la qualification à la Coupe du monde de basketball 5x5, le nouveau sélectionneur des Ankoay seniors, Mickaël Pivaud, donne son point de vue. Il croit au potentiel de son groupe avec comme objectif de renverser la tendance.

Vous prenez l'équipe à un moment délicat. Pouvez-vous donner votre premier constat sur les Ankoay ?

La première chose que je peux dire, c'est que je suis très fier de la mission qui m'a été confiée. Après deux séances d'entraînement avec le groupe, mon premier constat est très positif. Je suis agréablement surpris par l'attitude des garçons. Ils sont à l'écoute, disciplinés et désireux d'apprendre. Ils attendent beaucoup de cette préparation et, de mon côté, je suis impatient d'arriver à son terme pour mesurer leur marge de progression.

Comment trouvez-vous le niveau par rapport aux joueurs européens que vous avez l'habitude d'entraîner ?

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Le niveau est différent. Je ne dirais pas qu'il est meilleur ou moins bon. Les joueurs malgaches possèdent leurs propres qualités et leurs propres aptitudes. Mon rôle est de m'adapter à ces caractéristiques afin de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Chaque équipe a son identité et il faut savoir en tirer le meilleur, et c'est à moi de m'adapter aux qualités de chacun.

Madagascar est dans un groupe très difficile et se classe dernier de sa poule. Croyez-vous que Madagascar ait encore une petite chance d'aller au tour suivant ?

Oui, bien sûr. Non seulement je pense que cette chance existe, mais nous allons tout mettre en oeuvre pour la saisir. L'objectif est de renverser la tendance et de sortir du rôle de petit challenger ou de Petit Poucet que beaucoup nous attribuent face à nos adversaires. Nous savons que la tâche est compliquée, mais nous n'allons pas nous présenter battus d'avance.

Sur les trois adversaires de la poule B, lequel vous paraît le plus abordable ?

Il y a de fortes chances que ce soit la République démocratique du Congo. Mais au-delà de la notion d'adversaire abordable, c'est surtout l'équipe que nous avons ciblée. C'est notre premier match et nous avons un retard de huit points à combler. Toute notre attention est tournée vers cette première rencontre, car elle peut conditionner la suite de notre parcours.

Comment comptez-vous préparer mentalement et techniquement vos joueurs pour ce duel décisif contre la RDC et pour la suite de la compétition ?

La première étape consiste à définir clairement les rôles de chacun. Tous les joueurs doivent savoir précisément ce qu'ils ont à faire au sein de cette sélection. Sur le plan technique, il faut également leur donner des repères : où se placer, comment réagir dans certaines situations, à quel moment prendre un tir ou faire le bon choix. Une fois que ces automatismes seront assimilés, les garçons gagneront naturellement en confiance.

Madagascar aura-t-il la chance de passer au tour suivant ?

Je l'espère sincèrement. Mais la chance ne suffit pas, il faut la provoquer. Nous serons prêts à nous battre et nous donnerons le maximum pour atteindre cet objectif. Ce qui est certain, c'est que personne ne pourra nous reprocher de ne pas avoir tout tenté.