Afrique: Beach-Volley/Coupe Madagascar - Willot-Kems et Julienne-Marina sacrés

Les habitués au titre confirment. La deuxième étape de la Coupe de Madagascar de beach-volley a pris fin dimanche après trois jours de compétition marathon sur la plage en face de l'hôpital Be à Toamasina. Le multiple champion Jean Antonio Ranaivoniaina, alias Kem's, cette fois en compagnie de l'attaquant du Cosfa, Willot Rakotoarison, remporte le trophée chez les hommes. Ils ont défait en finale le duo de la Gendarmerie nationale, Julio Andriafaramanana, vainqueur de la première étape à Ambohimanga Rova aux côtés de son grand frère Odilon, vice-champion, par 2 sets à 0 (21/13 21/10).

En demi-finale, la bande à Kem's a écarté le duo Kevin-Marino par 2-0 (21/14 21/16), tandis que Julio et Odilon ont éliminé Thierry et Bradley 2-1 (21/14 13/21 15/9). La victoire au match de classement pour la troisième place est revenue à Thierry et Brad.

Chez les filles, l'équipe vainqueure de la première étape, composée de Julienne Obedah et Marina Ali, a confirmé sa suprématie en battant en finale par 2 sets à 0 (21/13 21/16) la paire Lilie et Rojo. L'équipe championne a défait en demi-finale Jessie et Emma 2-0 (21/10 21/13), remake du duel final du Round I. L'équipe de Lilie a quant à elle disposé de Stéphanie et Mino 2-0 (21/19 21/12). Ce Round 2 de la Coupe nationale a vu la participation de vingt-quatre équipes.