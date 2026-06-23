Madagascar: Star tour - Antsonjombe tombe sous le charme

Le Star Tour Tana a fait vibrer le Coliseum Antsonjombe à travers concerts, animations et moments de partage dans une ambiance familiale.

Pendant trois jours, Antsonjombe a vécu au rythme de la fête. Du 19 au 21 juin, des milliers de visiteurs ont convergé vers le Coliseum pour participer au Star Tour Tana 2026, transformant le site en un vaste espace de divertissement et de convivialité. Le programme a séduit un public de tous âges grâce à une combinaison de concerts, d'animations et d'activités familiales. Les humoristes Eric Fou Hehy, Barhone et Teg ont apporté leur touche de bonne humeur, tandis que les DJ Three T, Looping et Cyemci ont entretenu l'ambiance tout au long de l'événement.

Sur scène, plusieurs artistes se sont succédé. LJO et Lion Hill ont lancé les festivités le 19 juin, suivis de Mad Max le lendemain. La clôture a été assurée par Nael et Stéphanie. Mais le moment le plus attendu reste sans conteste le retour de Rossy au grand complet sur scène.

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« Un groupe puise sa force dans son équipe. C'est pourquoi je monte toujours sur scène avec tous mes musiciens et choristes », a souligné Rossy. Accompagné de ses musiciens Bapampa ainsi que de ses choristes Joséphine et Djarina, l'artiste a offert plus de deux heures de spectacle. Il a revisité plusieurs de ses titres emblématiques, dont Tsara tso drano et Mbarakaly, tout en rendant hommage à Gothlieb et Ramarokoto, figures marquantes du THB Tour, considéré comme le précurseur du Star Tour.

Propreté

L'organisation a également mis l'accent sur le confort du public. La sonorisation assurée par Miritsoka, le dispositif de sécurité renforcé ainsi que la présence d'équipes médicales ont contribué au bon déroulement de la manifestation. La propreté du site a également été maintenue grâce à une organisation rigoureuse. Accessible pour 2 000 ariary avec une boisson Star offerte, l'événement a une nouvelle fois confirmé sa vocation de rapprocher les consommateurs autour des produits Star dans une ambiance festive. Après cette édition réussie à Antananarivo, le Star Tour poursuit sa tournée à Mahajanga en août puis à Toamasina en octobre.