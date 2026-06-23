Afrique: Mondial 2026 - Au bout du suspense, l'Algérie renverse la Jordanie et lance sa Coupe du Monde !

Les Fennecs ont eu chaud, mais l'essentiel est assuré. Pour leur entrée en lice dans le Groupe J de la Coupe du Monde 2026, l'Algérie s'est imposée de justesse face à une vaillante équipe de Jordanie au Levi's Stadium de Santa Clara. Menés au score à la pause, les hommes de Vladimir Petković ont affiché un tout autre visage en seconde période pour renverser la vapeur et s'offrir un succès capital dans la course aux huitièmes de finale.

Le piège jordanien et la douche froide de la première période

Attendus au tournant après une préparation intense, les Algériens ont entamé la rencontre avec la possession du ballon, mais sans parvenir à fissurer le bloc défensif très compact aligné par les Jordaniens. Trop prévisibles dans leurs transmissions et en manque de verticalité, les Verts se sont fait surprendre en fin de premier acte sur une transition rapide.

Le coup de semonce est intervenu à la 36e minute de jeu. Profitant d'un alignement défectueux de la charnière centrale algérienne, le milieu de terrain jordanien Nizar Al-Rashdan a déclenché une frappe pure à l'entrée de la surface qui a trompé la vigilance du portier des Fennecs. Cette ouverture du score logique a jeté un froid dans les travées du stade californien, renvoyant l'Algérie aux vestiaires avec un sérieux mal de crâne et un retard d'un but à combler.

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Le réveil des Fennecs et le coaching gagnant

Au retour des vestiaires, le sélectionneur national a procédé à des ajustements tactiques décisifs pour redonner du dynamisme à son animation offensive. Plus agressifs dans les duels et beaucoup plus précis dans les couloirs, les Algériens ont progressivement asphyxié leurs adversaires du jour, acculés dans leurs trente derniers mètres.

La délivrance est finalement venue d'un coup de casque salvateur. À la 69e minute, sur un centre millimétré, l'attaquant Nadhir Benbouali a catapulté le ballon au fond des filets, remettant les deux sélections à égalité. Totalement relancés par cette égalisation, les Fennecs ont continué de pousser face à des Jordaniens physiquement éprouvés par l'intensité de la rencontre.

La bascule définitive s'est opérée à l'approche du dernier quart d'heure. Idéalement servi dans la surface de réparation, Amine Gouiri a fait parler sa vista et son sang-froid à la 82e minute pour inscrire le but de la victoire d'une frappe croisée imparable. Un retournement de situation complet qui a fait chavirer de bonheur les milliers de supporters algériens présents dans l'enceinte américaine.

Une opération comptable parfaite dans le Groupe J

Cette victoire arrachée au forceps permet à l'Algérie d'empocher ses trois premiers points de la compétition et de s'installer idéalement dans ce Groupe J. Si la manière globale sur l'ensemble des 90 minutes laisse pointer plusieurs chantiers prioritaires — notamment sur le plan de la transition défensive —, la force de caractère démontrée par le groupe pour renverser un scénario mal embarqué constitue un excellent signal pour la suite du tournoi.

Les Fennecs s'offrent ainsi une bouffée d'oxygène indispensable avant d'aborder les prochaines échéances de la phase de poules, tandis que la Jordanie, malgré une prestation tactique de haut vol, se retrouve d'ores et déjà dos au mur.