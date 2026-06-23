Madagascar: Un jeune artiste de Nosy-Be poursuit son ascension

En pleine ascension dans l'univers de la musique urbaine, le jeune artiste nosibéen Wizman Dina s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec la production de son clip. Entre ambition artistique, maturité musicale et fidélité à son identité, ce projet s'annonce comme un tournant majeur pour l'artiste.

Dans un paysage musical urbain en constante évolution, l'artiste continue de tracer son chemin avec détermination. Après plusieurs titres remarqués et une présence de plus en plus affirmée auprès du public, il s'apprête à dévoiler son nouveau clip intitulé « Ankilanao», prévu pour juillet 2026. À travers cette nouvelle œuvre, l'artiste dévoile une facette plus romantique de son univers musical.

« Ankilanao » est une chanson d'amour qui exprime l'attachement profond d'un homme à la femme qu'il aime. Le morceau raconte son désir de partager chaque instant de sa vie avec l'être aimé, de traverser ensemble les joies comme les épreuves, sans jamais envisager la séparation. Musicalement, « Ankilanao » propose une fusion originale d'afro rumba drill enrichie de mélodies malgaches, créant une ambiance à la fois moderne, douce et émotionnelle. Ce mélange de rythmes urbains et d'influences locales reflète l'identité artistique de Wizman Dina et sa volonté d'apporter une touche malgache à des sonorités contemporaines.