Madagascar: Mahanoro - Une femme et sa fille meurent lors d'un naufrage

Une femme et sa fille ont péri dans le naufrage de l'embarcation « Zanadrano 3 », survenu hier vers 4 heures du matin au large d'Ambodiharina, dans le district de Mahanoro.

Le bateau, parti de Betampona pour rejoindre Mahanoro, transportait une vingtaine de passagers, dont sept enfants et treize adultes, accompagnés de trois membres d'équipage. À bord se trouvaient également près de six tonnes de marchandises, surtout du café et du poivre.

Selon les explications du conducteur, l'embarcation présentait déjà des fissures avant son départ, mais le voyage a été maintenu malgré la surcharge. Ce cumul de fragilité et de poids aurait précipité le drame. Les corps des victimes reposent à Ambodiharina. Les autorités, confrontées à l'absence de documents d'identité sur les défuntes, lancent un appel à la population pour aider à les identifier. Les habitants, dépendants de ces moyens de transport pour relier les communes et acheminer les produits agricoles, s'exposent régulièrement à des risques. Les autorités envisagent de renforcer les contrôles de sécurité.