Cote d'Ivoire: UNJCI - Le ministre de la Communication exprime ses attentes à Marie-Laure N'Goran et à Étienne Atta

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a accordé, le 19 juin 2026, une audience aux nouveaux dirigeants des instances de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), notamment au bureau exécutif emmené par sa présidente, Marie-Laure N'Goran, et au conseil d'administration conduit par Étienne Narcisse Atta.

Cette rencontre de courtoisie, tenue au cabinet du ministre, sis à Abidjan-Plateau, a permis aux équipes fraîchement élues de présenter leurs civilités à leur tutelle ainsi que leurs agendas immédiats.

Saluant une démarche empreinte d'humilité, le ministre s'est dit honoré et a appelé à une étroite collaboration entre la faîtière des journalistes et la tutelle.

Amadou Coulibaly, après avoir félicité Marie-Laure N'Goran et Étienne Atta pour leur élection respectivement à la tête du bureau exécutif et à la présidence du conseil d'administration, a invité la présidente à oeuvrer résolument au rassemblement de l'ensemble des acteurs des médias autour de leur organisation.

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C'est pourquoi il a salué la passation de charges, qui s'est déroulée dans un esprit de confraternité et de responsabilité entre le président sortant et la nouvelle élue. « Nous devons travailler au rapprochement. C'est pourquoi le comité ad hoc a fait le nécessaire pour que l'ancien président puisse honorer la passation de charges. Pour moi, tout cela participe à la recherche de la cohésion afin de solder complètement la crise qui a secoué la corporation durant les sept derniers mois », a déclaré le ministre.

Il a ensuite invité la présidente du bureau exécutif à s'inscrire dans cette dynamique afin de rapprocher toutes les positions. « Je vous encourage fortement à continuer de travailler avec le bureau sortant pour rapprocher tout le monde. »

Afin d'éviter la résurgence d'une telle crise au sein de la corporation, Amadou Coulibaly a souhaité que le bureau sortant présente son rapport moral et financier lors du congrès extraordinaire dont Marie-Laure N'Goran a proposé la tenue les 31 juillet et 1er août 2026.

« Je tiens à ce que ce principe soit respecté, même si cela ne se fait pas dans l'ordre prévu. Lorsque nous ferons le bilan du 12e congrès, il faudra que celui du bureau sortant y figure. C'est une exigence. Nous avons eu l'élection, la passation de témoin ; si nous obtenons le bilan moral et financier et procédons au toilettage des textes, même si les étapes ne se sont pas déroulées dans l'ordre habituel, nous aurons atteint notre objectif. Ce qui compte, c'est la finalité. Et cette finalité, c'est de montrer que l'Unjci a définitivement soldé la crise dont nous sortons. Sinon, cela risque de nous rattraper dans trois ans », a longuement expliqué le porte-parole du gouvernement.

Amadou Coulibaly a également exhorté Marie-Laure N'Goran à faire tout son possible pour permettre aux anciens lauréats du Prix Ebony, qui attendent depuis des années, d'entrer en possession de leurs récompenses. Il a rassuré ses hôtes quant à son engagement à les accompagner dans la réussite de leur mission.

Marie-Laure N'Goran a vivement remercié le ministre pour son implication dans le dénouement de la crise et a proposé les 31 juillet et 1er août 2026 comme dates de tenue du congrès extraordinaire à la Maison de la presse d'Abidjan (Mpa). Quant à l'investiture du bureau exécutif, elle a proposé la date du 4 juillet 2026.