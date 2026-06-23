Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Le Gouvernement à l'écoute des besoins des entreprises

Le rapprochement entre le système éducatif et les besoins des entreprises était au coeur de la visite effectuée, ce lundi 22 juin, par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, accompagné du ministre délégué chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot, au Port autonome d'Abidjan (PAA).

Cette visite intervient quelques jours après la signature d'une convention de partenariat entre le ministère et Côte d'Ivoire Terminal, dans le cadre de la stratégie visant à renforcer l'adéquation entre la formation professionnelle et les exigences du marché du travail.

La délégation ministérielle a d'abord été reçue à la Direction générale du Port autonome d'Abidjan par son directeur général, Kassoum Traoré, avant de poursuivre sa visite sur les installations de Côte d'Ivoire Terminal, en compagnie du directeur général de l'entreprise, Koen De Backker.

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Au cours de cette immersion, les ministres ont découvert les infrastructures et les équipements de cette plateforme logistique, qui s'étend sur 37,5 hectares et emploie près de 530 collaborateurs. Les échanges ont permis de mieux cerner les compétences recherchées par l'entreprise ainsi que les défis liés à la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée.

Les responsables de Côte d'Ivoire Terminal ont présenté leurs besoins en ressources humaines et insisté sur l'importance d'une formation technique adaptée aux évolutions des métiers portuaires et logistiques. Les discussions ont également porté sur les perspectives de collaboration avec les établissements de formation afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Au-delà des questions de formation, l'entreprise a réaffirmé sa volonté de contribuer aux efforts de l'État en faveur de l'éducation. À ce titre, elle prévoit d'appuyer la réhabilitation de l'École primaire publique Port-Bouët 1 B à Abidjan, ainsi que d'un établissement scolaire situé à l'intérieur du pays.

Cette visite illustre la volonté des pouvoirs publics de renforcer les partenariats avec le secteur privé afin d'améliorer l'employabilité des jeunes. Elle traduit également l'ambition commune de construire un dispositif de formation davantage en phase avec les besoins réels des entreprises, dans un contexte où le développement des compétences constitue un levier essentiel pour la compétitivité de l'économie ivoirienne.