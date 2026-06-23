Afrique: Pape Thiaw - 'Il est très tôt de parler d'échec'

New Jersey — Le sélectionneur national, Pape Thiaw, estime qu'il est "trop tôt de parler d'échec", après le deuxième revers de son équipe devant la Norvège, sur le score de trois buts à deux, pour le compte du Mondial 2026.

"Il est très tôt de de parler d'échec. Dans une compétition comme celle-ci, l'objectif est de se qualifier pour le tour suivant", a-t-il dit en conférence de presse d'après match. Les Lions se sont inclinés (2-3) face à la Norvège dans la nuit du lundi au mardi au Stadium Metlife de New Jersey . Avec un deuxième revers, le Sénégal compromet ses chances de qualification pour le deuxième tour. Il reste un dernier rendez-vous dans cette phase de groupes vendredi à Toronto au Canada contre l'Irak.

"Aujourd'hui, nous ne sommes pas éliminés. Certes, notre situation est compliquée. C'est la première fois que le Sénégal débute une Coupe du monde par deux défaites consécutives, mais nous avons encore une chance" , a assuré Pape Thiaw. "Le plus important est désormais de remporter notre dernier match et si possible, de marquer plusieurs buts afin d'améliorer notre différence de buts", a dit Thiaw. Ensuite, a-t-il poursuivi, nous verrons ce qui se passera. "Si nous parvenons à nous qualifier, ce sera une autre compétition qui commencera", a ajouté Pape Thiaw.

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Il a regretté les six buts encaissés dans les deux premiers matchs, soulignant que son équipe doit être "beaucoup plus efficaces dans la surface adverse" et éviter d'offrir des opportunités à ses adversaires. "Il ne faut pas oublier non plus que nous disputions une Coupe du monde, la plus grande des compétitions. À ce niveau, les meilleurs attaquants du monde n'ont besoin que de très peu d'occasions pour faire la différence. Nous l'avons encore vu aujourd'hui avec Halland. Nous devons corriger cela si nous voulons être compétitifs dans ce genre de tournoi", a-t-il estimé.