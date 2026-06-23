Sénégal: Décès du khalife général de Dara Halaybé

Thierno Mohamadoul Nourou Alhadji Mamadou Moussa Ly, khalife général de Dara Halaybé, une cité religieuse du département de Podor (nord), a été rappelé à Dieu lundi, a appris l'APS de sa famille.

Guide spirituel respecté et figure marquante de l'enseignement coranique, le défunt a consacré sa vie à la formation des talibés et à la transmission des préceptes de l'islam. Son engagement en faveur de l'éducation religieuse et de l'encadrement spirituel des fidèles lui a valu une grande considération au sein de la communauté musulmane. À la tête du khalifat de Dara Halaybé, cité religieuse du département de Podor, il a oeuvré pendant plusieurs années à la préservation et au rayonnement de l'héritage religieux légué par ses prédécesseurs.

De nombreux disciples ont bénéficié de son enseignement fondé sur le savoir, la piété, l'humilité et le respect des valeurs islamiques. L'annonce de son rappel à Dieu a suscité une vive émotion parmi ses disciples, les autorités religieuses et de nombreux fidèles. Plusieurs témoignages saluent la mémoire d'un homme de foi dont les enseignements et les conseils ont marqué des générations de musulmans au Sénégal et dans la sous-région. Selon la famille du défunt, il sera inhumé à Dara Halaybé ce mardi en début d'après-midi.