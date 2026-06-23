Afrique: Pape Thiaw - ́'C'est dur, maintenant il faut aller chercher les trois points face à l'Irak'

23 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

New Jersey — Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a dit sa déception après la défaite (3-2) des Lions du football contre la Norvège, dans la nuit de lundi à mardi, tout en promettant d'aller chercher la victoire lors du dernier match de groupe face à l'Irak.

"C'est dur. Aujourd'hui on s'était bien préparé pour avoir un résultat positif et prendre les trois points .Mais malheureusement, on a perdu ce match", a-t-il dit. L'équipe nationale du Sénégal a été battue mardi par celle de la Norvège sur le score de trois buts à deux lors d'un match comptant pour la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026. Avec cette deuxième défaite, les Lions ont compromis largement leurs chances de qualification.

Avec une différence de buts de -3, les coéquipiers de Sadio Mané peuvent encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes, à condition de s'imposer avec au moins quatre ou cinq buts d'écart face à l'Irak, lors de leur dernier match de poule, vendredi à 19h GMT, à Toronto au Canada. "Maintenant, il reste un match de groupe, il faut se préparer pour aller chercher les trois points de ce match contre l'Irak. Après, on verra la suite", a ajouté Pape Thiaw.

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