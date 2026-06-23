Le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Ibrahim Kalil Konaté a reçu le lundi 22 juin 2026, en audience à son cabinet, à Abidjan-Plateau, une délégation du Système ouest-africain l'accréditation (Soac), conduite par le Représentant Résident du Soac en Côte d'Ivoire et de son directeur général du Soac, Marcel Gbaguidi.

Au cours de cette rencontre le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Ibrahim Kalil Konaté a reçu le rapport bilan des activités allant de la période de 2018 à 2025 du Soac.

A l'issue de l'audience, le directeur général d'industrie, Emmanuel Tra Bi, a indiqué que le bilan présenté au ministre est assez satisfaisant, car il y a à peine trois ans que cette structure sous-régionale a été mise en place et déjà elle compte plus de 100 organismes d'évaluation d'accréditation qui ont été accrédités. Au nom du ministre, Ibrahim Kalil Konaté, il a félicité les membres du Soac pour le travail abattu.

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« Nous avons été également informés de la visite prochaine du président de la faîtière mondiale des structures d'accréditation au mois de juillet prochain. C'est aussi un sujet important car cela dénote de la confiance que cette structure internationale porte non seulement au Soac mais également à notre pays en tant que pays siège du Système ouest-africain d'accréditation », s'est félicité Emmanuel Tra Bi

Selon lui, le gouvernement travaillera à faire en sorte que cette structure soit beaucoup plus renforcée d'autant plus que l'accréditation est un levier important de la qualité et de la compétitivité des entreprises au plan international.

Pour le Représentant Résident du Soac en Côte d'Ivoire et de son directeur général, Marcel Gbaguidi, ce rapport sera publié chaque année pour faire le point sur tout ce qui est organismes d'évaluation de la conformité accrédités dans l'espace Uemoa, notamment tout ce qui est laboratoires, organismes de certification, d'inspection, de vérification sachant que la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'espace Uemoa a, en avoir fait une obligation. »

A l'en croire, tous les organismes d'évaluation à la conformité sont tenus de se faire accréditer pour non seulement soutenir l'industrie mais aussi pour protéger le consommateur et s'assurer que tous les résultats délivrés sont de confiance qui permettent aux décideurs de prendre de bonnes décisions.

« Le Soac a atteint tous les niveaux de reconnaissance internationale, notamment au niveau de la coopération internationale d'accréditation des laboratoires (Ilac) mais aussi le forum international d'accréditation (Iaf). Aujourd'hui, ces deux structures ayant fusionnées, le Soac es reconnu au niveau de Global Aci, la nouvelle faîtière internationale », a déclaré Marcel Gbaguidi.

Selon lui, cette faitière a été lancée en janvier 2026. « En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire sera le premier pays à recevoir le premier président élu dont la visite est prévue le 24 juillet à Abidjan. Nous sollicitons l'appui du ministère afin que cette visite puisse avoir tout l'éclat nécessaire et toute la visibilité pour cette première en Afrique de l'Ouest », dit-il. Aussi Marcel Gbguidi a-t-il présenté les défis du Soac en matière de pérennisation de la structure non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire mais aussi au niveau mondial et que le ministre Ibrahim Kali Konaté leur a donné les assurances nécessaires pour renforcer cet outil.